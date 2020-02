Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katılacağı \'Seyit Onbaşı\'yı Anma Töreni\'nin sağanak olabileceği bahane edilip, saatinin öne alındığını söyleyerek, tepkisini dile getirdi. Akşener, \"Hani bir söz vardır; ‘Ferman padişahın, dağlar bizimdir\'. Ferman padişahın; ama köyler, Edremit ve Havran bizimdir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir\'in Edremit ilçesi Şehit Hamdibey Meydanı’nda halka hitap etti. Yaklaşık 4 bin kişinin doldurduğu alanda, ‘Başkan Akşener’ sloganı atıldı. Kadınların yoğun katılım gösterdiği mitingde Meral Akşener, AK Parti iktidarının iç- dış ve ekonomi politikasını eleştirdi.

Edremit mitinginin ardından katılmayı planladığı, Çanakkale kahramanı, ‘Kocaseyit’ lakaplı Seyit Onbaşı\'nın anıtında saat 15.00\'te düzenlenecek anma törenlerinin saat 12.30\'a alınmasına tepki gösteren Akşener, “Bugün Kocaseyit’i anma devlet törenine katılacaktım. Ben devlet umuru görmüş bir insanım. Kalkıp, orada ben sanki siyaset mi konuşacaktım? Kalkıp, orada Seyit Onbaşı’nın ruhunu incitecek bir cümle mi söyleyecektim? Ama onlar, her bir fırsatı değerlendirip, hepimizi rencide etmeye ve her yerde propaganda yapmaya alışık oldukları için kendileri gibi herkesi gördüğünden bükemedikleri bileğin karşılığı olarak, yıllardır yapılan o devlet törenini, anma törenini iptal ettiler” dedi.

‘FERMAN PADİŞAHIN, DAĞLAR BİZİMDİR’

Mitingin ardından Havran’ın kırsal Kocaseyit Mahallesi\'ne gelen İYİ Parti Lideri Akşener, burada yüzlerce kişi tarafında karşılandı. Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik koridoruna rağmen sevenleri tarafından sürekli durdurulan Akşener, Seyit Onbaşı’nın mezarına çiçek bırakarak, dua okudu. Akşener, hatıra defterine \"Kocaseyit, Seyit Onbaşı minnettarım. Şükranlarımı sunuyorum\" yazıp, imzaladı. Kocaseyit Anıtı önünde kendisini karşılayanlarla toplu fotoğraf çektiren Akşener, Kocaseyit Müzesi\'ni gezdi.

Burada soruları yanıtlayan Akşener, “Resmi törenler yağmur sebebiyle edildi; çünkü o törenlere katılmayı arzu etmiştim. Öyle uygun gördü, hükümet edenler. Çok güzel bir hava var; ama iptal ettiler. Biz programımıza devam ettik. Milletimizle birlikte olduk. Seyit Onbaşı’nın, Kocaseyit’in torunlarıyla bir arada olduk. Hem Edremit hem Havran\'da yaşayanlarla birlikte olduk. Hani bir söz vardır, ‘Ferman padişahın, dağlar bizimdir\'. Ferman padişahın; ama köyler, Edremit ve Havran bizimdir.”

‘İŞTE HALK BAĞRINA BASTI’

Kocaseyit Anıtı’nda düzenlenecek törenlerin İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in mitingiyle çakışacak şekilde öne alınmasına tepki gösteren İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise halkla buluşulmasına kimsenin engel olamayacağını söyledi. İYİ Parti\'li Ok, şöyle konuştu:

“Biz devleti ve devletimizin temsilcilerini seviyoruz. Valilerimiz, kaymakamlarımızla problemimiz olmasını bırak, onların devletin en uç temsilcileri olduğuna inanıyoruz. Ama bunlara baskı yapılarak, sağanak yağış bahanesiyle müdahale edilerek, burada resmi tören iptal edildi. İptal edilse dahi halkla buluşmaya hiç kimse engel olamıyor. İşte halk bağrına bastı, sayın Genel Başkanımız Meral Akşener burada. Hem de kadınıyla erkeğiyle, 7’den 70’e herkes sahip çıktı.\"

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı, Havran Kaymakamlığı tarafından organize edilen tören ile her yıl 18 Mart tarihinde anılıyordu. Bu yıl da daha önce açıklanan programa göre, saat 15.00’te başlayacak anma etkinliklerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılacağı açıklanmıştı; ancak saat 12.30\'da başlayan Kocaseyit Anıt Mezar alanındaki resmi devlet törenine Havran Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Havran Belediye Başkanı AK Parti\'li Emin Ersoy, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.



