Meral Akşener: Devlet eşittir asker kabul etikleri için ilk hedefleri asker oldu

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Bunlar cumhuriyetin kuruluş ilkesinden hoşlanmazlar. Bu devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular. Devlet eşittir asker, kabul etikleri için ilk hedefleri asker oldu. Aynı şekilde kurucu iradesinden hoşlanmayan gruplarla iş birliği yaptılar. Bu ülkeyi yönetmek yerine ele geçirmeye başladılar" dedi.

CHP'li Büyükerşen'e teşekkür etti

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Eskişehir'e mitinginde konuştu. Meral Akşener, konuşmasına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyekerşen'e teşekkür ederek başladı. Akşener, "24 Haziran'da bir seçime gidiyoruz. 16 Nisan'da da referandumda buraya gelmiştim. Pek çok şehirde salon bulamazken, elektriklerimiz kesilirken, garajlarda toplantı yaparken, Eskişehir bir başkaydı. Salonda elektrikler kesilirken, Eskişehir bir başkaydı. Burada, huzurunuzda, bugün için de Belediye Başkanımız, hocamız Yılmaz Büyükerşen'e teşekkürlerimi sunuyorum. Eskişehir'de zamanında da çok nazik, zarif bir şekilde karşılanmıştık. Bugün de Eskişehir bize nefes aldırdı. Olağanüstü halsiz bir seçime gidiyormuşuz gibi hissettirdi. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Büyükerşen'de sosyal medya hesabı Twitter'da Akşener'e başarılar dileyerek "Bu şehirde misafirler çöp kamyonları ile değil, çiçeklerle karşılanır. İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Meral Aksener’e Yunus Emre’nin hoşgörü şehrine hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

"Tek adamlık yetkileri yetmedi"

Anayasa değişikliği referandumunun da OHAL şartlarında yapıldığını kaydeden Akşener, "24 Haziran'da bir seçime gidiyoruz. Bu seçim sonucu itibarıyla ne olacak, sorusunu hepimizin kendi kendimize sorması gereken bir seçim. 16 yıldır gittikçe artan bir tek adamlık anlayışı içinde bu ülke yönetildi. Sonra hızlı bir şekilde bu tek adamlık yetkileri yetmedi, her şey hukuki olarak tek bir adamın, tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılsın, diye yeryüzünden bulunmayan hiçbir ülkede, sadece Afrika ve Güney Amerika haricinde hiçbir demokratik ülkede bulunmayan bir partili cumhurbaşkanlığı talebiyle karşı karşıya kaldık. Bu karşı karşıya kalışla referanduma gittik. 16 Nisan'da bu referanduma da OHAL şartları içinde gittik. OHAL'in baskıya dönüştüğü bir süreçte gittik. Buna rağmen yüzde 51 ile zor zahmet 51'i aldılar" diye konuştu.

"Bunlar cumhuriyetin kuruluş ilkesinden hoşlanmaz"

24 Haziran günü ülkenin kuruluş iradesine sahip çıkacaklarını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:



"Bunlar cumhuriyetin kuruluş ilkesinden hoşlanmazlar. Bu devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular. Devlet eşittir asker, kabul etikleri için ilk hedefleri asker oldu. Aynı şekilde kurucu iradesinden hoşlanmayan gruplarla iş birliği yaptılar. Bu ülkeyi yönetmek yerine ele geçirmeye başladılar. Bunun sonucunda önce Ergenekon, Balyoz ve diğer davalar başladı. Bu ülkenin komutanlarını birer birer yargılandılar ve İlker Başbuğ terör örgütünün başı olarak yargılandı. Bunlar olunca Zekeriya Öz'e zırhlı araçlar verildi, heykelinin dikilmesine karar verildi."



Yargının, referandumla FETÖ'nün eline teslim edildiğini ileri süren Akşener, "Gözleri kör olmuştu. Hatırlayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın atamalarda kendilerinin çok beğendiği kişiler için 'Allah’ım verdikçe veriyor' deyişi, hepimizle alay edişi ve bunun sonucunda da 15 Temmuz darbe kalkışması. 15 Temmuz'da canı pahasına bu millet, çökertilen bu devleti, sokağa düşen bu devleti, köprülerden sokaklardan topladı" dedi.

"OHAL'in kaldırılması hemen devreye girecek"

Türkiye'nin sorunlarını sıralayan Meral Akşener, şöyle konuştu:



"En büyük sorunumuz birincisi, demokrasi, hukuk ve adalettir. Ona bağlı olarak ekonomi ve eğitimdir. Bu 3 sorunu çözmedikten sonra Türkiye'nin geleceği yoktur. Türkiye, Afrika'daki diktatörler gibi yönetilir. Afrika ülkelerinden biri haline dönmemiz söz konusudur. İnanıyorum ki Allah'ın izniyle 'dur' diyeceğiz. Nasıl Çanakkale'de 'Dur Yolcu' dediysek bu defa da 'Dur' diyeceğiz. Ben bugüne kadar milletime verdiğimi sözden dönmedim. Şimdi 24 Haziran'da bu iklimin değişmesi, kadınların rahat nefes alması, çocuk tacizlerinin son bulması, 'bendensin sendensin'e son vermek için bu yorgun şoförün evine gitmesi, gönderilmesi gerekmektedir. Bu arkadaşı dinlendirmek üzere evine gönderdikten sonra OHAL'in kaldırılması hemen devreye girecek. Diğer taraftan ekonomi, bu kadar çok konuşan siyasetçi, bilmediği konularını biliyormuş gibi konuşan siyasetçi, bugün ekonomimizin içinde bulunduğu durumun sorumlusudur. Kurumların yerli yerine oturması lazım. Devlet anlayışına ciddiyetin yerleşmesi, liyakatin tek kural olması lazım."

"Adalet sarayı yapmışlar içinde adalet yok"

Gençlerin işsiz olduğunu dile getiren Akşener, "Her yere üniversite açtılar. Bina yapmışlar, adalet sarayı yapmışlar, içinde adalet yok. Üniversite yapmışlar, içinde hoca yok. Lise mezunu gençlere iş veremedikleri için 4 sene ötelediler 4 sene ailelerin cebinden para çıktı. O kadar garip ve planlamasız şekilde açılmış ki ihtiyaç olamayan bölümler açılmış, o gençler işsiz" dedi.

"Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz"

Türkiye Dayanışma Fonu kuracaklarını, iş bulamayan gençlere 500 lira vatandaşlık aylığı bağlayacaklarını kaydeden Akşener, Suriyelileri de şartların gerçekleşmesi halinde ülkelerine göndereceklerini söyledi. Akşener, "Suriye'nin içine elini sokmasaydı 4 milyon Suriyeli gelir miydi? Biz Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. Dediğim şartlarda Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz. 2019'un Ramazan ayında, 81 ilden birer temsilciyle Suriye'de iftar yapacağız inşallah" diye konuştu.



Konuşmasının sonunda Meral Akşener'e, Emin Alp Şafak (8) isimli çocuk, içinde biriktirdiği paraların olduğu kumbarasını verdi. Akşener de küçük çocuğun elini öpüp, teşekkür etti. (DHA)