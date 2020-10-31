Meral Akşener, deprem bölgesinde

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de depremden etkilenen ve yıkılan binaların bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Kurtarma çalışmaları hakkında AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından bilgi alan Akşener, daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugünlerde zamanla yarışıldığı için sadece görüp, geçmiş olsun deyip, sabır dileyip ne olup ne olmadığına bakıp, tespit yapılıp geri dönülür. Burada olduğumuzu, arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirmek için gelinir ve dönülür. Arama kurtarmada çalışan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ondan sonra eksikler gedikler not edilir. O eksik ve gediklerin giderilmesi için Meclis bünyesinde gerekenler yapılır. Benim prensiplerimi basın mensupları aşağı yukarı bilir, söyleyeceklerim bu kadar. İlginiz için teşekkür ediyorum, tekrar geçmiş olsun diyorum bütün İzmir’e arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, teşekkür ederim.”