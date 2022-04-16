Meral Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması: İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaliyle ilgili olarak, "Adının anılmasından gurur duyarım çünkü ittifakın adayı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız. Merak ediyorlarsa hemen seçim kararı alsınlar 13. Cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV özel yayınında Çiğdem Akdemir'in konuğu oldu.

Akşener, Akdemir'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığına değinen Akşener, "Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. Seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Erdoğan ise eğer, bunu Erdoğan’ın azından duymadım sadece Bahçeli söylüyor; Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar biz de derhal açıklayalım. Masada hiç Cumhurbaşkanı şu mu olsun bu mu olsun diye hiç konuşmadık. Bunu da arkadaşlar zaten paylaştılar" ifadelerini kullandı. "Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı"

Akşener, son günlerde gündemde olan Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya, "Ben Sayın Mansur Yavaş’ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü belediye seçimlerinde ittifakın adayıydı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız. Eğer Cumhur İttifakı merak ediyorsa hemen seçim kararı alsınlar 13. cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı" diye konuştu

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan sözleri sosyal medya hesabından yazıp daha sonra da silen Bilgi Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi ve İYİ Parti Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç tutuklanmasıyla ilgili olarak Akşener şöyle konuştu:

"Alp genç bir çocuk; o atasözünü sonra silmiş"

"Şu anda arkadaşlarımız takip ediyor. Pazartesi günü daha net cevaplar alacağız annesi ile iletişim halindeyiz. Genç avukatlar var partimizin bünyesinde ben de takip ediyorum. Bu kadar da olmaz artık. Sayın Erdoğan’ın bir durumu var Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı şapkası.

2017 o zamanlar partimiz yoktu. O zamanlar bu günleri anlatarak anlattık ama sonuç farklı oldu. 4 senedir bu ucube sistemle beraberiz. Bu ucube sistemin bu ülkeye yaşattıkları… Alp genç bir çocuk. O atasözünü sonra silmiş. Siz nasıl kaydediyorsunuz bunları.

Düşe düşe 20 yaşındaki çocuğa mı düştünüz. Ramazan günü günahtır. Böyle bir sistemin içinde hem Cumhurbaşkanı hem Genel Başkan, muhalefet; sivil siyasi, insanlar derdini espri ile bile söyleyemiyor.

Ekonomi Bakanı “açım” diyen insana sabret diyor. Herhangi bir konuda ihtiyacı olan derdini söylemeye kalkışana ya nankör ya terörist ya hain… Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı hikayesinin sonu. Bir tweet atılmış silinmiş. Bu nedir ya!.."

"Benim evim basıldı, herkesin gözü önünde gece 11:30’da her türlü hakaret küfür edildi"

"Benim evim basıldı, herkesin gözü önünde gece 11:30’da her türlü hakaret küfür edildi. Mahkemeye gitti. Başbuğun sözü var “Mim koymak diye” ben her türlü yanlışa mim koymak için mahkemeye gidiyorum, hiç sonuç alamadım.

Öyle çirkin şeyler oldu ki… Ben İçişleri Bakanı olduğumda bana birisi bir şey göndermiş benden de teşekkür gitmiş. O zaman mail yok imzalı kağıt gitmiş. Bir baktım ben imza benim değil. Dümdüz bir teşekkür kağıdı antetli kağıt değil. Bu sahtekarlık dedik mahkemeye gittik. Mahkeme benim imzamı alacak. Ne oldu biliyor musunuz? Resmi bir evrak değil gerek yok denildi. Ama bu kağıdı alan sallaya sallaya geziyor…"

"Masada hiç Cumhurbaşkanı şu mu olsun bu mu olsun diye hiç konuşmadık"

"Sayın Uysal benden Sayın Kılıçdaroğlu’ndan ve diğer genel başkanlardan ziyaret istedi. Önerilerini bizimle paylaşacak. Gündem maddeleri oluyor. Onu bilerek gidiyoruz. Arkasından bunları karara bağladığımızda bir metni sizlerle paylaşıyoruz. Önce Uysal ne önerecek bilmiyoruz. Ondan sonra sizlerle paylaşırız. Bizim sistemimiz zaten maddelerle ilgili kendi içimizde toplantılar yapıyoruz birkaç ekip çalışıyor, böyle bir hazırlıkla gidiyoruz.

Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. Seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Erdoğan ise eğer, bunu Erdoğan’ın azından duymadım sadece Bahçeli söylüyor; Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar biz de derhal açıklayalım. Masada hiç Cumhurbaşkanı şu mu olsun bu mu olsun diye hiç konuşmadık. Bunu da arkadaşlar zaten paylaştılar."

"Biz o yetkileri şu kadar kullanacak birini seçmeyeceğiz"

"Sayın Yavaş’ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü ittifakın adayı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız. Merak ediyorlarsa hemen seçim kararı alsınlar 13. Cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Boy ölçüsü almanın yolu sandıktır. Sandıkta millet alır. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı.

Bir şey gözden kaçıyor. Bu ucube sistemin değiştirilmesi Türkiye’de adaletin gerçekleşmesi için bu tek adam sisteminin kaldırılması için elbette Cumhurbaşkanlığı seçimini almalıyız. Aynı zamanda Meclis’te de çoğunluğu almalıyız. Erdoğan’ın gerçeklikten kopmasına neden olan yetki düzeni. Bu sistemin aynısını seçmeyeceğiz biz.

Biz o yetkileri şu kadar kullanacak birini seçmeyeceğiz. O yetkiler Türkiye’yi bu hale getirdi zaten. Erdoğan tadını çıkara çıkara kullanıyor o ayrı, konu Erdoğan değil sistemin bozukluğu. Ben genç bir grupla beraberdim, ağlayım mı bilemedim gencecik bir çocuk bana “Gençliğimizi elimizden aldılar” dedi.

En kısa sürede parlamenter sisteme geçecek bir yol tutacağız. Çoğunluğu kazandığımız Meclis’le tek adamın sonsuz yetkilerinin büyük bölümünü Meclis’e bırakacağız. Temel sorun bu rejimdir, sistemdir. Bizim güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçişimize dair iddia ile yola çıktığımız bir seçim bu. Var sayalım Allah korusun kazanılamadı, bir sonraki seçimde Sayın Erdoğan’ın yerine geçecek adamı konuşuruz."

"7 milyona yakın derin yoksul çocuk var bu ülkede"

"O sistemin değiştirilmesine dair bir cümle daha kuramayız bu ülkede. Bir yazı ile bu ülkenin 24 milyarının Haririlerin cebine gitmesine, çocukların gençliğinin ellerinden alındığı sistem… Bir dakikada 24 milyar aile dostu Hariri’nin cebine konuldu. 7 milyona yakın derin yoksul çocuk var bu ülkede. 26 milyar lira tutan bir projemiz vardı. Çocuklarımızın kahvaltı yapabileceği… bu düzenden kurtulmanın bedeli 26 milyar lirayken 24 milyar şak diye Hariri’ye gitti. Tek adamla böyle paralar harcanır gider.

Bakın hepiniz fakirleştiniz. Dün orta sınıf bir insansanız son zamlardan sonra doğalgaz, elektrik, kira bundan bir yıl evvel belki tatil için zevkiniz için kenara para koyabilirken, şu an itibariyle maaşınız alım gücünde en az yüzde 60 oranında ki bu TÜİK’in rakamı düşüşle beraber; siz ortanın bir altında vatandaşsınız. "

"Bin 500 lira emekli maaşı alanlar gördüm"

"Açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 4 bin 927 lira. Yoksulluk sınırı 16 bin lira…

Emeklilerden çok geri bildirim aldık bayramda çok sıkıntı çekiyorlar. 4 bin gibi bir bayram ikramiyesi versin diyorlar.

Bin 500 lira emekli maaşı alanlar gördüm. Bunu 2 bin 500 liraya çıkardılar ama ısrarla söylüyorum; en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Bu arada asgari ücret de güncellenmeli tabii."