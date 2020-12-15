Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına tepki göstererek; "Gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur." dedi.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır, ne de Türkiye ile ABD arasındaki dostluğa katkıda bulunur. Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur.” ifadelerini kullandı.