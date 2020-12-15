T24 LogoT24 Logo
Politika

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur

15 Aralık 2020 00:24

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına tepki göstererek; "Gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur." dedi. 

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. 

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır, ne de Türkiye ile ABD arasındaki dostluğa katkıda bulunur. Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur.” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı

 

ETİKETLER

meral akşeneriyi parti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24