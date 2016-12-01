Meral Akşener: Bahçeli'yle Başbakan'ın anlaşması "Al başkanlığı, ver koltuğu" anlamındadır

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliği teklifinde anlaşmasını, teklifin haftaya Meclis'e getirileceğinin duyurulmasını değerlendirdi. Akşener, “Bunun anlamı al başkanlığı, ver koltuğudur" dedi.

Meral Akşener konuyla ilgili MHP içindeki muhaliflere yakınlığıyla bilinen Yeniçağ’a değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlık girişimlerinin Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra hızlandığına dikkat çeken Akşener, "2007-2014 yılları arasında halkın seçtiği cumhurbaşkanın görev ve yetkileri hiçbir zaman tartışılma konusu yapılmamışken 2014’te Sayın Erdoğan seçildikten sonra sistem neden tıkanmıştır” sorusunu sordu.

Akşener’in açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Bahçeli o zaman neredeydi"

"2007’den 2014’e kadar geçen sürede, ne sayın Bahçeli’nin ne de AKP’nin kurmaylarının, halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerinin ne olacağı konusunda herhangi bir açıklamaları olmadı. Eğer sistemde bir sorun varsa, bu konular o dönemde neden gündeme getirilmemiştir.

"Sayın Erdoğan, 2014’te seçildi. O tarihten, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimine kadar da Cumhurbaşkanı’nın kullandığı yetkiler ve sorumluluklar konusunda da herhangi bir teklif olmadı. Sadece AKP’liler Başkanlık sistemini getirilmesi gerektiğini söylediler.

"MHP’nin seçim beyannamelerine aykırı bir durum"

Akşener, Bahçeli’nin başkanlık sistemini konusunda AKP ile anlaşmasını eleştirerek MHP’nin seçim beyannamelerine bakılması gerektiğini söyledi. Akşener, "MHP, bütün seçim beyannamelerinde, başkanlık sisteminin getirilmesine ilişkin tek bir cümlesi yok. Parlamenter sistem savunulmuş ve vatandaştan da başkanlık sistemine karşı olunduğu belirtilerek oy istenmiştir"

"Al başkanlığı, ver koltuğu"

Bahçeli’nin aniden başkanlık sistemini ortaya attığına dikkat çeken Akşener şunları söyledi:

"Birden bire fiili durum ortaya çıktı. Nihayetinde bugün itibariyle anlaştıkları ortaya çıkıyor. Bahçeli’nin durup dururken böyle bir çıkış yapması, millete verdiği sözün tam aksi istikamette ortaya çıkması izaha muhtaçtır. Sayın Bahçeli’nin bunu partisine ve ülkesine izah etme zorunluluğu vardır."

"MHP kongresinin nasıl engellediği itiraf edilmiştir"

Hükümete yakınlığıyla bilinen yazar Ahmet Taşgetiren’in yazısını hatırlatan Akşener, "MHP’deki değişimin gayri hukuki yollarla engellendiği itiraf edilmiştir" dedi.

Taşgetiren’in “MHP kendi iç sancılarını aşma çabasıyla girdi yola. Önemli ölçüde netice de aldı. Orada Ak Parti'den (belki devletten) yardım aldı mı, büyük ihtimalle” ifadelerine atıfta bulunan Akşener, “674 delegenin oyuyla yasal bir kongre süreci yaşanmıştır. Her aşamada engellemelerle karşılaşılmıştır. Ahmet Taşgetiren'in yazdığı yazı da kongre sürecinin AKP’den alınan destekle engellendiğinin itirafı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.