Meral Akşener, Avrupa mitinglerini iptal etti

MHP'de 'Hayır' kampanyası yürüten muhalif kanadın liderlerinden MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun programlarına izin vermeyen Almanya ve Hollanda'ya tepki amacıyla Almanya, Hollanda ve Fransa'daki mitinglerini iptal ettiğini açıkladı.

'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu Fransa Masası' bir açıklama yayınlayarak 25 Mart 2017 Cumartesi günü Paris La Maison de la Mutualité kongre salonunda yapacağı “80 Milyon kere Hayır” mitinginin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu Fransa Masası'nda yapılan açıklama şöyle:

Meral Akşener, 25 Mart 2017 Cumartesi günü Paris La Maison de la Mutualité kongre salonunda yapacağı “80 Milyon kere Hayır” mitingini Avrupa'nın iktidar ve muhalefet temsilcilerine karşı takındığı antidemokratik tutumu protesto etmek amacıyla iptal etmiştir.

Hem 'evet' kampanyası yürüten iktidar partisi üyelerine, hem 'hayır' kampanyası yürüten muhalefet milletvekillerine salon verilmemesi referandumda oy kullanacak Avrupa'da yurttaşlarımızın haklarının gasp edilmesidir.

Fransa'daki Türk vatandaşlarımız Türkiye'de kaybettiğiniz demokrasiyi Almanya'da bulamazsınız! Ancak, Avrupa'da mitingleri iptal edilince demokrasiyi hatırlayan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet üyeleri acaba Türkiye'de muhaliflere karşı nasıl bir politika izliyor?

Ne yazık ki, Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor” platformunun değerli üyeleri Meral Akşener, Sinan Ogan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın seçim kampanyası ülke çapında sabote ediliyor.

80 Milyonun TEK bir elden yönetilmesine karşı hayır kampanyası yürüten Meral Akşener'e Rize salon verilmedi. Yalova'da konuşma yapacağı salonun ışıkları ve ses düzeni kesildi.

Sinan Oğan'a kürsüde konuşma yaparken saldırıldı. Oğan'ı hedef alan saldırgan ivedilikle serbest bırakıldı.

Ümit Özdağ'ın Kilis'te düzenleyeceği konferans iktidar baskısıyla iptal edildi.

Bir yandan düzenledikleri mitingler ve konferanslarda izdiham yaşanan "Türk Miliyetçileri 'Hayır' diyor" platformu üyelerinin bütün demokratik hakları ellerinden alınıyor.

Öte yandan, tarihe geçecek bu antidemokratik baskıların mimarı AKP iktidarı Almanya'ya demokrasi dersi veriyor. Öyleyse Almanya'nın antidemokratik tutumunu haklı şekilde kınayan AKP iktidarına ülkemizde yaşanan demokrasi düşmanı eylemleri hatırlatalım.

Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın “Evet çıkarsa terör biter” diyerek halka gözdağı vermesi demokratik değildir. İstanbul Maltepe'de 'HAYIR' çalışması yapan gençlere silahlı saldırı düzenlenmesi de demokratik değildir.

Anayasa değişikliğine 'HAYIR' diyeceğini açıklayan medya çalışanlarının işine son vermek de demokratik değildir. Ellerinde silahla anayasa değişiklik referandumunda görev alacaklarını beyan eden iktidar yandaşlarının görüntülerin yayınlanması da demokratik değildir.

Taşradaki yerel mahkemelerden karar çıkartarak MHP büyük kongrelerinin ertelenmesi ve genel başkanının AKP değirmenine su taşıması için kullanılması da demokratik değildir. Medyanın tek yanlı,toplumu kutuplaştırması da demokratik değildir. İktidar yandaşlarının HAYIR'cılara “terörist, alçak, çukur” gibi yakışıksız ve seviyesiz ithamlarda bulunması hiç ama hiç demokratik değildir.

İşte demokrasiye inanmayan, demokrasiyi sadece bir araç olarak görenler kendileri antidemokratik bir uygulamanının mağduru olunca isyan eder. Güç kendi elinde olunca muhaliflerini ezmekten, her türlü demokrasi düşmanı eyleme imza atmaktan imtina etmez.

İşte AKP iktidarının bu çifte standartlı demokrasi anlayışına inat her koşulda demokrasiye saygı prensibi gereği 24-25-26 Mart tarihlerinde Almanya, Hollanda ve Fransa'da yapılacak “80 Milyon kere Hayır” mitinglerini iptal etmiştir. Almanya'da 2 Bakan'ın ve AKP'li milletvekillerinin yapacağı toplantıların engellenmesi kabul edilemez. Türk Hükümeti aşağılanmış ve hakarete uğramıştır.

Bunu kabullenmememiz ve onaylamamız mümkün değildir.

Bu sebeple, Avrupa'daki vatandaşlarımızdan özür dileyerek mitinglerimizi iptal ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ülkem ve Ülküm için #HAYIR

Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu Fransa Masası