Meral Akşener: Ankara'ya iki partinin ortak aday olabilir

İlkay Dikici/İSTANBUL,(DHA)-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özel bir üniversite düzenlenen \"Türkiye\'de Gençlik ve Siyaset\" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında, \"Belediye seçimlerine giderken İttifak\'a kimisi \'işbirliği\' diyor biz \'güç birliği\' diyoruz ama konuşmalarımız var. Bu parti kurulduğundan beri Sayın Erdoğan\'ın partisi yıkılmaz armadaydı. Bir ihtiyar ve beli bükülmüş adam düşünün iki seçimdir böyle gidiyor. Gençlere özellikle söylemek isterim kime oy verirseniz verin sandığa gidin.\" dedi

\"ORTAK ADAY OLABİLİR\"

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştüklerini belirten Akşener, \"Henüz basına yansıyan \'şu şehir, bu şehir\' diye haberler gerçeği yansıtmıyor. Şehirler üzerinden konuşmadık. Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanımı hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de size yapıyorum. Ankara\'daki seçmenin ağırlığı sağ dediğimiz seçmen kitlesi. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara\'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir.\" ifadelerini kullandı.

\"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ DA BU KONUDA SON DERECE İDDİALI.\"

Meral Akşener, \"İstanbul\'a gelince elbette Cumhuriyet Halk Partisi başa güreşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul\'da adayını çıkarır. İzmir\'i tartışmaya bile değmez. İyi parti olmasaydı, biz bu partiyi kurmasaydık, Ak Parti\'nin 24 Haziran\'daki seçim sonuçlarındaki oyu ne olurdu? Yerel seçimlerde bir işbirliğinin, güç birliğinin oluşmasını çok istiyorum. Partim adına söylüyorum; bozan taraf biz olmayacağız. Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı\" şeklinde konuştu.

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