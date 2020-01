Meral Akşener açıkladı; yeni partinin kurucuları arasında kimler var?

Meral Akşener, hazırlıklarını sürdürdüğü siyasi oluşumun kurucular kurulundaki isimleri açıkladı. Akşener, hiçbir partinin devamı olmadıklarını anlatırken, "Partimiz Türkiye’nin partisi olarak doğuyor. Buradan ilan ediyorum. Milletimiz partimizi henüz doğmadan Türkiye’nin partisi olarak tescilledi" dedi.



Avcılar'daki Mira Davet Salonu'nda gazetecilerle yaklaşık 1 saat sohbet toplantısı yaparak soruları yanıtlayan Meral Akşener, ismini açıklamadığı partinin kuruluş çalışmalarının son günlerine geldiklerini söyledi. Akşener, çalışmalarını yüksek tempo ve azimle sürdürdüklerini, anlatırken, "Partimiz resmi bir kimliğe kavuşmadığı halde milletimiz büyük bir destek veriyor. Çaldığımız maya tuttu. Ben bir seçim ortamında bu rüzgarın daha da büyüyeceğini ve fırtınaya dönüşeceğini biliyorum. Partimiz Türkiye’nin partisi olarak doğuyor. Buradan ilan ediyorum. Milletimiz partimizi henüz doğmadan Türkiye’nin partisi olarak tescilledi" diye konuştu.



"Yüzde 50'nin seçtiği ama yüzde yüzü kucaklayacak bir parti olmak için yola çıktık"





Kendilerinden Türkiye’nin kötüye gidişini durdurma beklentisi bulunduğunu, milletle el ve gönül birliğiyle bunu başaracaklarını anlatan Akşener, şöyle dedi:



"Kurucu kadromuzu isim ve amblemimiz büyük bir özen ve dikkatle seçiyoruz. Biz ülkemizin sıkıntılı halini gören insanımızın yeni bir Kuvay-i Milliye ruhuyla hareket ettiğini düşünüyoruz. Gerçekten tüm insanımız aynı sıcaklıkla kucaklayarak milletimizin karşısına çıkma sorumluluğundayız. Programımızı Türkiye’yi uçurumdan kenarından kurtarma amacıyla yapıyoruz. Yüzde 50’nin seçtiği ama yüzde yüzü kucaklayacak bir parti olmak için yola çıktık. Milletimiz bizi sarayla servetle anmayacak. Ben ve arkadaşlarımız saraylara değil hizmet için yola çıktık. Sanırım AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra en çok anket yaptıran tek siyasetçi benimdir. Toplumun her kesiminden çok ilginç bir şekilde oy aldığını görüyoruz. 81 ilin her yerinden her kesiminden oy aldığımız ortaya çıkıyor. Benim yaptırdığım anketlerde oylarımız çok yüksek çıkıyor. 25 Ekim’de logosu, ismi ve tüzüğü Ankara’da yapılacak programla kamuoyu ile paylaşılacak."



"Benim bildiğim Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, 'Bir kadından korktu' dedirtmez"



Akşener, çalışmalarını sürdürürken çok zor salon bulabildiklerini, Ankara’da parasını ödeyerek, ailece kaldıkları otelden çıkarıldıklarını, siyasi oluşumlarının korku saldığını ifade ederken, "Korku çok saygı değer bir duygudur. 'Bu partiyi kurdurmazlar, Meral Akşener partiyi kurma girişiminde bulunursa Meral Akşener hapsedilir' deniliyor. Benim bildiğim Recep Tayyip Erdoğan beyefendi. 'bir kadından korktu' dedirtmez. Dolayısıyla bu parti kurulur. Benim hakkımda 1 yıl 2 aydır, benim hakkımda iftiralar var. Ben de diyorum ki hakkımdaki iftiraları ispatlamayan şerefsizdir. Bunlar 1 yıl 2 aydır şerefsiz şerefsiz ortalıkta dolaşıyor" dedi.

Kurucuların bir kısmını açıkladı

Akşener'in kuruluşunu önümüzdeki ay açıklayacağı partinin kurucularının bir kısmını açıkladı. Buna göre, bazı kurucu isimler şöyle:

Cevher Cevheri, Emekli Büyükelçi

Çiğdem Özer, Aşık Veysel'in torunu

Elif Gökdemir

Fatih Eryılmaz, 15 Temmuz gazisi

Erdoğan Bozdemir, Eğitimci

Fulya Yasemin, İş kadını

Hatice Bilici, İş kadın

Hüseyin Özlük, Gazi

Kazım Ataoğlu, eski Bingöl milletvekili

Orkun Ertürkmen

Suat Çağlayan, Eski bakan

Aydan Yılmaz

Tugay Uluçevik

Nafi Özyurt Sipahioğlu

Akşener, partinin en az yüzde 30'unda kadınların yer alacağını, bir parti kurulmadan yetkili organları oluşmadan herhangi bir görevlendirme yapmanın hukuka aykırı olduğunu, yurt dışında özellikle Avrupa Türkleri'nden Fulya Yasemin'in kurucular kurulu üyesi olduğunu, 'Almancı' denilen bir ailenin kızı olduğunu belirtti. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son olarak Kuzey Irak'taki referandum konusunda "Yanıldık" dediğini, aynı sözü daha önce de defalarca söylediğini, Türkiye'nin izlenen dış politika nedeniyle 'Kepaze' duruma düştüğünü öne sürdü. Akşener, hiç bir şeyden korkmadığını, 21 aydan bu yana sokaklarda, esnaf eli sıkarak meydanlarda, izbe salonlarda bir şeyler anlatmaya çalıştığını bildirirken şöyle dedi:



"Adaylık, arkasından referandum süreci geldi. Hiç değiştirmediğim bir şey oldu o da; Türkiye’ye ait bir bayram sofrası. Ben Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde kirasını kendim ödediğim bir ev kiraladım. Orada hepberaber bir sofra kuracağız, oradaki herkesle beraber yemek yiyeceğiz. Ahlat’ta çok farklı etnik grup vardır. Partiyi kurduktan sonra 15 gün gideceğim ve Güneydoğu’yu tek tek, şehir şehir dolaşacağım. Ama toplantı yapmayacağım. Her ile gideceğim, rastgele el sıkacağım. Muş ve Bitlis’te bunu yapmıştım. Bir kahveye gideceğim ve ‘arkadaş ne anlatırsın bana, ne sorarsın bana’ diyeceğim. Buna ihtiyaç olduğunu görüyorum."



Akşener, bir soru üzerine HDP veya CHP'den Cumhurbaşkanlığı konusunda teklif gelmediğini, her partinin yarışa kendi adayı ile girmesinden yana olduğunu, kuracakları partinin seçime yetişeceğine inandığını, parti tabanının kendisini aday görmek istediğini, söyledi. Meral Akşener seçim döneminde de aynı istek olması ve partinin seçime girememesi halinde 100 bin imza ile aday olacağını söyledi.



Akşener, gazetecilerin ardından bitişikteki içinde yaklaşık 1500 kişinin bulunduğu, MHP'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Bozdağ'ın da bulunduğu bin kişilik salona geçti. Burada coşku ile karşılanan Akşener, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından partililere seslenirken, hiç bir partinin devamı olmadıklarını vurguladı. Meral Akşener, Avcılar'ın kendisi için büyük önemi bulunduğunu İstanbul 3'üncü bölgede 22 yıldan bu yana siyaset yaptığını her kesimden tanıdıkları bulunduğunu söyledi. (DHA)