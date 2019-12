Merakla beklenen konser

T24- .Bu yıl konuk şefliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın verdiği Özel Konser dün (9 Şubat 2010) gerçekleştirildi.













Konseri 1750 kişi izlerken, bilet satışları ve bağışlarla toplam 277 bin TL gelir elde edildi. Konserin geliri ile beş klasik müzik öğrencisi, yüksek müzik eğitimlerini yurtdışında sürdürme imkanı elde edecek.



Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, bu yılki Özel Konseri’ni dün (9 Şubat 2010) Konuk Şef Cem Yılmaz yönetiminde verdi. Konsere BİFO Onursal Şefi Gürer Aykal ve orkestra üyeleriyle yaptığı provalarla hazırlanan Cem Yılmaz konserde Mozart, Rossini, Rimsky-Korsakov, Beethoven, Strauss ve Dvorak’ın eserlerinin seslendirildiği bölümde şef olarak başarılı bir performans sergiledi. Cem Yılmaz’ın konser süresince yaptığı espriler, salonda sık sık kahkahalara neden oldu.



Borusan’ın 2006 yılından bu yana düzenlediği özel konserler, ülkemizin klasik müzik alanında yetenekli gençlerine yurtdışında eğitim fırsatı tanıdığı için önem taşıyor. Konserlerden elde edilen gelir Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından burs olarak veriliyor.





Konseri 1750 kişi izledi



Özel Konser’in bu yıl ilk kez satışa sunulan biletleri iki gün içinde tükendi. 1750 kişinin izlediği konserden toplam 277 bin TL gelir elde edildi. Bu miktarın yaklaşık 185 bin TL’si bilet satışından, 92 bin TL’si bağış yoluyla elde edildi.















Borusan Kocabıyık Vakfı, konserden elde edilen gelirle Juilliard School Of Music New York Piyano Eşlik bölümü master öğrencisi Çağdaş Özkan ve Hochschule für Musik Köln master öğrencisi Sıtkı Kandemir Basmacıoğlu ve University of Rochester Eastman School of Music’te doktora programına başlayan Mustafa Arda Cabaoğlu’na eğitimleri için burs sağlayacak. Üç yetenekli müzisyenin yanı sıra iki yeni bursiyer daha yurtdışında eğitim fırsatı elde edecek.



Bir müzik öğrencisinin yurtdışı eğitimi yıllık ortalama 20 bin euro’ya mal oluyor. Borusan Holding’in Konuk Şef Projesi kapsamında düzenlenen Özel Konser’lerden elde edilen bağışlarla, bugüne kadar toplam 6 yetenekli müzisyen için yurtdışında eğitim görme imkanı sağlandı.

Geçen yılın bursiyerleri, bu yılın solistleri



BİFO’nun Cem Yılmaz yönetimindeki Özel Konseri’ne; geçen yılın bursiyerleri, genç yetenekler And Karabacak ve Mustafa Arda Cabaoğlu solist olarak katıldı. Geçen yıl Özel Konser’de BİFO’yu Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yönetmişti. Konserden elde edilen gelirle klarnet sanatçısı And Karabacak, Royal College Of Music'te 2007'de başladığı master eğitimini 2009'da başarı ile tamamladı. Mustafa Arda Cabaoğlu ‘na ise trompet dalında kazanmış olduğu doktora programına destek sağlandı.