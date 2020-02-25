Torba kanun teklifinde Menzil tarikatının üniversitesi için de düzenleme var

Menzil tarikatına ait olan Semerkand Bilim Ve Medeniyet Üniversitesi'nin ismi torba kanun teklifiyle 'İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştiriliyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kanun teklifiyle isim değişikliğini Menzil tarikatının 'algı ve imaj değiştirme stratejisi' olarak yorumladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine devam edilen 38 maddelik torba kanun teklifini eleştirdi.

Teklifte Menzil Tarikatına bağlı Hacegan Vakfı bünyesindeki Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin ismini 'İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesine ilişkin bir maddenin yer aldığına dikkat çeken Tanal, Mayıs 2018’de kurulan üniversitenin ‘Türkiye’nin ilk tarikat üniversitesini Menzilciler açıyor’, başlıklı haberler eşliğinde tartışıldığını söyledi.

Tanal, üniversitenin toplumda ‘Tarikat Üniversitesi’ olarak anılmasının isim değişikliği kararında etkili olduğunu söyledi.

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi 18 Mayıs 2018'de Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştu.