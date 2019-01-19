Menü 7.68 dolar; Bill Gates'in hamburgercide sıra beklediğini gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

T24 Haber Merkezi

Dünyanın en zenginleri arasında yer alabilirsiniz ama karnınızı yol üzerindeki bir hamburgecide doyurmak istiyorsanız sıra beklemek zorundasınız. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates’in Seattle’da bir hamburgercide sıra beklerken çekilen fotoğrafı, belki de durumun ‘ne kadar normal’ olduğunu ortaya koyduğu için bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Yaklaşık olarak 95.5 milyar dolar serveti bulunan Gates’in fotoğrafı halen Microsoft’ta çalışan Mike Galos adlı bir Facebook kullanıcı tarafından “100,000,000,000 dolar değeriniz olsun, dünyanın en büyük yardım kuruluşunu yönetin ve hamburger, patates kızartması ve kola için geri kalanımız gibi Dick's’te sıra bekleyin” notuyla paylaşıldı. Paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump’a da taş atan Gaos, “Bu, gerçek zenginlerin Beyaz Saray’daki altın klozet taklitçilerinin aksine nasıl davrandıklarını gösterir” yorumunda bulundu.

Kısa sürede viral olan fotoğraf 15 bin beğeni ve 12 bin paylaşım aldı.

Bill Gates’in alışveriş yaptığı Dick's Drive-In adlı restoranda hamburger, patates ve koladan oluşan menünün 7.68 dolar tutuyor