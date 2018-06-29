Mensah, Kayseri'de sağlık kontrolünden geçti

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa\'da tamamlayan Bernard Mensah, Kayseri\'ye gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Bonservisi İspanya\'nın Atletico Madrid takımında bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak transfer edildiği Kasımpaşa\'da geçiren Mensah ve kulübüyle anlaşan Kayserispor, Ganalı oyuncuyla yarın mukavele imzalayacak.

Sarı-kırmızılı takımın ısrarla istediği 23 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, bu sabah Kayseri\'ye gelerek sağlık kontrolünden geçti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, \'\' Mensah ile uzun süredir ilgileniyorduk. Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varınca, Kayseri\'ye çağırdık ve sağlık kontrolünden geçirdik. Sözleşmesi 30 Haziran\'da sona erdiği için yarını beklemek zorundayız. Kısmet olursa kendisiyle mukavele imzalayacağız ve Kayseri\'deki 1\'inci dönem kampında yer alacak\" dedi.