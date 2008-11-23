Menopoz sonrası yürüyüş kemik kaybını önlüyor

Prof. Dr. Yılmaz yaptığı açıklamada, uluslararası "Medicina Sportiva" isimli dergide de yayınlanan araştırmaların, kadınların menopoz sonrasında kemik mineral yoğunluğunu artırabilmeleri için muhakkak fiziksel aktivitelerini yüksek tutmaları gerektiğini gösterdiğini belirtti.Aslında bunun sürpriz bir bulgu olmadığını, önceki bir çalışmalarında da osteoporoza karşı sporun koruyucu olduğunu bulduklarını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Fakat bu çalışmada ise fiziksel aktivite düzeyinin kemik mineral yoğunluğunu dahi artırabildiğini ve menopozdaki kadınların mutlaka fiziksel aktivitelerini artırmaları gerektiğini ispatlamaktadır. Fiziksel aktivite, yürüme, yüzme, hafif ağırlık kaldırma ve günlük hayatta tarladan ev işlerine hertürlü aktiviteyi kapsamaktadır" diye konuştu.Prof. Dr. Yılmaz, fiziksel aktivitenin kemik yapımını sağlayan hücrelerin aktivitesini artırdığını, böylece de hem kemik mineral yoğunluğunun arttığını hem de kemik mikro yapısında geometrik değişiklikler olduğunu anlattı.Postmenopozal osteoporozun kemik gücünde belli bir düzeye kadar azalma ve kırık riskinde artma ile ilgili bir bozukluk olduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kemik gücü dolayısıyla, kırık riski, hem kemik kalitesine hem de kemik mineral yoğunluğuna bağlıdır. Çocukluk ve gençlik döneminde kemik yapısı gelişir ve 20 ile 30'lu yaşlar arasında en güçlü noktasına ulaşır. Sonrasında kemik kaybı yavaşça devam eder, menopozdan 2-3 yıl önce yılda yüzde 2'lere kadar çıkar ve bu durum menopoz sonrası 3-4 yıl devam eder. Daha sonra kemik kaybı yavaşlar, yılda yüzde 1-1,5 kadar düşer, 80 yaşıyla birlikte birçok kadın en yüksek kemik yoğunluğunun yüzde 30'unu kaybeder. Kemik gücünde azalma, yaşlanmaya bağlansa da düşük östrojen seviyeleri esas nedendir. Bizim hastalara tavsiyemiz menopoz öncesinden başlayarak daima hayatı aktif yaşamaları, beslenme ve ilaç tedavisi yanında fiziksel aktivitelerini de yüksek tutmalarıdır."Prof. Dr. Yılmaz, günde iki kilometre yürüyen kadınların bacak kemiklerinin, haftada iki kilometre yürüyenlere göre yüzde 7, tüm vücut kemiklerinin de yüzde 4 daha yoğun olduğunu açıkladı.Yürüyenlerin bacaklarındaki kemik kaybının çok daha yavaş olduğunu, düzenli olarak her gün iki kilometreden fazla yürüyen kadınların daha uzun yıllar kemik kaybına uğramayacaklarının araştırmalarla kanıtlandığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:"Amerikan Tıp Birliği tarafından yayınlanan araştırmada, menopoz sonrasında kadınların haftada iki kez ağırlık çalışarak kalça ve omurgalardaki kemik yoğunluğunu artırabilecekleri kanıtlanmıştır. Bir yıl süren araştırma boyunca, 50-70 yaş arası 39 kadın gözlem altında tutuldu. Araştırmaya katılan kadınların ortak özellikleri hareketsiz yaşam biçimi benimsemiş, en az beş yıl önce menopoz geçirmiş ve bir yıl önce östrojen veya kemik yoğunluğunu artıranilaçlardan kullanmamış olmalarıydı. Kadınlar kalça ve omurgalardaki kemik yoğunluğunu, kas gücünü ve dengeyi belirlemek amacıyla araştırmanın başında ve sonunda kemik yoğunluğu testinden geçirildiler. Grubun içinden seçilen 20 kadın haftada iki kez bir uzman gözetiminde beşer dakikadan ısınma hareketleri, kondisyon bisikletinde egzersiz ve 45 dakika süren ağırlık çalışması yaptılar.Diğer 19 kadın hiçbir şey yapmadı. Bir yıl sonunda hareketsiz kalan kadınların kemik yoğunluğu yüzde 2 azalırken, egzersiz yapanlarda kemik yoğunluğunun ortalama yüzde 1,5 arttığı gözlemlendi. Bu sonuçları beş yıllık bir süreçte değerlendirirseniz, çok önemli bir kazanç olduğunu görürsünüz."Egzersiz yapan gruptaki kadınların kemik yoğunluklarını artırmanın yanında sırt ve kol kaslarının güçlendiğine işaret eden Prof. Dr. Yılmaz, egzersiz yapan gruptaki kadınların dengelerini yüzde 14 oranında artırdığını, diğer grupta ise yüzde 8'lik denge kaybı görüldüğünü belirterek, kadınlarda menopoz sonrası kalça kırılmasının en yaygın nedeninin denge kaybı olduğuna dikkati çekti.