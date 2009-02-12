Menopoz sonrası kalp krizi riskine dikkat

Kalp krizinin kadınlarda daha tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, kadınların kolesterol sorununu erkeklere has bir problem gibi düşünerek, pek üstlenmek istemediklerine dikkat çekiyor.



Kolesterol yüksekliği ve onun en korkulan sonucu 'kalp krizi' menopoz kadınları için ciddi bir tehlike olduğunu söyleyen uzmanlar, "Meme kanserinin öyle çok büyütüldüğüne bakmayın. Kolesterol yüksekliği ve buna bağlı kalp krizlerinin orta yaş kadınlarını bekleyen sağlık tehditleri içinde en tehlikelisi olduğunu sakın unutmayın. Orta yaş kadınının kalbi fazlaca kırılgandır. Özellikle kolesterolden hiç ama hiç hoşlanmaz." uyarısında bulunuyor.



Özel Bahar Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Kurt, kadınlarda kalp krizlerinin erkeklere oranla çok daha tehlikeli seyrettiğini kaydetti. İlk krizde hayatını kaybeden kadınların sayısının erkeklere oranla daha fazla olduğunu vurgulayan Op. Dr. Kurt, bunun en önemli nedeninin kalp krizinin kadınlarda bilinenden daha farklı belirtilerle ortaya çıkması olduğunu açıkladı.



Dr. Kurt Haberturk’e yaptığı açıklamada , "O bildik ve tipik göğüs ağrısı, sol kola, boyna, omza, çeneye yayılan ağrı, uyuşma ya da karıncalanmalar kadınlarda çoğu kez görülmüyor. Kadınlarda kalp krizinin en önemli belirtileri, güçsüzlük, halsizlik, bitkinlik ya da yorgunlukla beraber ortaya çıkan baş dönmesi, baygınlık hissi, soğuk terleme, mide bulantısı ve kollarda ağırlık duygusudur. Kadınların kalp krizlerini de farklı karşılamalarını, öyle pek çabuk teslim olmamalarını anlamak şaşırtıcı değil. Kadınlar ağır kalp krizlerini bile göğüs ağrısından çok, baş dönmesi, göz kararması, yüz, el ve ayaklarda soğuk soğuk terlemeler ile işi geçiştirmeye çalışıyor. Ne yazık ki ilk krizi ya ciddi zararlarla atlatabiliyorlar ya da kalp ritim bozuklukları veya akut -birdenbire oluşan- kalp yetmezliği sonucu yaşamlarını kaybediyorlar." şeklinde konuştu.



Kadınların kolesterol sorununa en az erkekler kadar önem vermeleri gerektiğini anlatan Op. Dr. Ömer Kurt, kadınların bu konudaki dikkatlerini özellikle menopoz öncesi dönemde daha da yoğunlaştırmaları zorunlu gibi göründüğünü dile getirdi. Egzersiz noksanlığı, sigara içme alışkanlığı, kilo fazlalığı, depresyon, endişe gibi kalp-damar hastalığını kolaylaştıran faktörlerin kadınlar arasında daha yaygın olduğunu, kadınların özellikle kolesterol konusunda dikkatli olmalarını tavsiye eden Dr. Kurt şöyle devam etti:



"Özellikle kalp yetmezliği ve kas güçsüzlüğü sorunu yaşayanlara statinlerle birlikte günde 200-400 mg Coenzym Q-10'e başlanması yararlı olabilir. Uzun süredir statin kullanan biriyseniz besin desteklerinizin arasına Coenzym Q-10 ilave etmeyi doktorunuzla konuşabilirsiniz."

