Menopoz döneminde uyku sorunları artıyor

Ateş basınca uyku kaçıyor

Uyku apnesi

Genel uyku hijyeni

Amerikan Hastanesi Uyku Bozuklukları Kliniği Şefi Dr. Sabri Derman, uykunun insan sağlığının en temel öğelerinden biri olduğunu, yetersiz veya düzensiz uykunun yol açtığı problemlerin, genellikle kısa süreli ve geçici rahatsızlıklara sebep olduğunu ancak uzun süreli uyku bozukluklarının, kalıcı ve ciddi sonuçlar yarattığını belirtiyor.Menopozda uyku kalitesini bozan faktörler arasında hararet ve ter basması ilk sırada. Terleme ve ateş basmaları kadınların uykusunu böler. Bunun sonucunda kadın gün içinde yorgun olmakta ve uykululuk hali artmaktadır.Menopoz sırasında sık görülen duygusal dalgalanmalar ve depresyon da gece uykularını olumsuz yönde etkiler.Son yıllarda önem kazanan bir başka sorun da, menopoz sırasında ortaya çıkan hormonal değişikliklere bağlı olarak, kadınlarda karşılaşılan obstruktif uyku apnelerinde görülen artıştır. Horlama, ağız kuruluğu, gecede birkaç defa tuvalete gitme ihtiyacı, gün boyunca yorgunluk, uykululuk, bellek bozuklukları ve sıkıntı hali ile kendini gösteren uyku apnesi hastalığına genelde erkeklerde rastlanıyor.Menopozdan sonra kadınlardaki uyku apnesi hastalığı oranı, erkek vaka sayısına yaklaşıyor. Uyku apnesi, tansiyon artışına ve nabız yükselmesine de sebep olarak kalp krizi ve beyin kanaması riskini de artırabiliyor. Genellikle hormon tedavisi gören kadınlarda, uykusuzluk şikâyetleri azalıyor.Dikkatle seçilmiş ve takip edilmiş durumlarda antidepresan ilaçların da hem uyku hem ateş basması sorunlarıyla başa çıkmakta yararlı olduğu biliniyor. Her zaman yararlı olan genel uyku hijyeni tavsiyeleri, menopoz süresinde özellikle önem taşıyor.Alkol ve kahveden özellikle akşamları uzak durmak, ağır akşam yemeklerinden kaçınmak, serin ve sessiz bir odada uyumak, pamuklu giysiler giymek hem ter basmalarını azaltır hem de genel olarak uykuyu daha derin ve sağlıklı bir hale getirir.