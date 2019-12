Menopoz döneminde nasıl beslenmek gerek?

Ateş basması, gerginlik, kilo alımı ve diğerleri... Diyetisyen Tuğçe Altan Bahçe, sağlıklı bir menopoz süreci için beslenme planı çıkardı.



Kadın yaşamının üçte birini kapsayan menopoz dönemi genellikle kadınların korkulu düşü. Çünkü bir yandan değişen hormo sistemin getirdiği yakınmalar diğer yandan bu yakınmaların da etkisiyle, en farklı dönemin psikolojik yansıması. Yavaşlayan metabolizma nedeniyle bel çevresinde yağlanmanın başlaması... Birbirini izleyen birçok yakınma... Peki bütün bunlar olmak zorunda mı? Uzmanların yanıtı hayır! Çünkü bu sorunların üstesinden gelmek mümkün. Nasıl mı? İşte sorunlar ve üstesinden gelme yolları:



Östrojenin azalmasıyla gelen ateş basmaları



Menopoz, kadının yaşamında doğurganlık döneminin sona erdiği ve yeni dönemin başladığı doğal bir süreç, menopozla birlikte yaşamın farklı dönemlerinde olduğu gibi, kadın vücuda birçok fizyolojik değişiklikler gösterir. Bunların başında hormonal ve fizyolojik değişiklikler gelir. Menopoz başladığında kadınların östrojen hormonu salgısı giderek azalır ve mensturion tamamen durur. Östrojenin yokluğu nedeniyle ateş basması, ani aşırı terleme, sinirlilik, ağlama nöbetleri, uykusuzluk, unutkanlık, kemik erimesi ve kan şeker düzeninin bozulması, kilo artışı gibi bilinen pek çok belirti ve sağlık sorunu ortaya çıkar.



Hormonların dengeli çalışması önemli



Menopoz dönemi öncesinde kilo sorunu olmayan kadınlarda bile, menopozla birlikte karın bölgesinde yağlanma olur. Menopozun olumsuz belirtileri ile birlikte istenmeyen bu kilo artışını engellemek için kadınlar çok sıkı ve yetersiz (dengesiz) diyetlere başvurabilir. Uygulanan bu sıkı diyetlerle kemik sağlığı bozulur, bağışıklık sistemi yeterli çalışamaz. Ancak kilo artışı da kişide, östrojen hormonuna duyarlı göğüs kanseri ve kalp damar hastalıkları riskinin artmasına neden olabilir. Menopoz dönemindeki beslenme, diğer dönemlerde olduğu kadar önemli ve sağlığı korumaya yardımcıdır. Yeterli ve dengeli, ana ve ara öğün içeren bir beslenme programı, vücudun bu döneme uyum sağlamasına yardımcı olurken, hormonların dengeli çalışmasını sağlar. Kişiyi olası hastalıklardan korur. Bu dönem kısa süreli beslenme programlarını uygulamak yerine, uzun dönemli yaşam tarzı değişikliklerini ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmaya çalışmakta fayda var. Çünkü artık farklı bir siz varsınız. Vücudunuzun tepkileri bu dönemde değişirken, siz ona yardımcı olmalısınız.



Az tüketin!



Tuzu dikkatli kullanmaya çalışın. Fazla tuz tüketimi sodyum minerali alımını artırdığı için, kan basıncında değişikliklere, dolayısıyla da kalp-damar hastalıkları riskinin artmasına neden olur. Ayrıca idrar ile birlikte kalsiyum atımının artmasına yol açarak osteoporoz (kemik erimesi) oluşumunu hızlandırır.



Kahve, çay ve gazlı içeceklerin içeriğinde bulunan kafein ve tanin, bazı minerallerin emilimini olumsuz etkiler. Menopoz ile oluşabilecek uykusuzluk ve sıcak basması gibi olumsuz belirtileri artırır. Bu nedenle bitki çayları, kafeinsiz kahve, ayran veya az şekerli limonata gibi içecekleri tercih edin.



Tahıl grubu tüketmeye çalışın: Tam ekmek çeşitlerini, bulgur, kuru baklagiller gibi besinlere beslenmenizde sıkça yer vermelisiniz.



Et tüketimi



İşlenmemiş tahıl grubu besinleri tercih edin. Bunların posa (lif) oranları yüksek ve glisemik indeks değerleri düşük olduğu için kilo almanızı engeller. Kırmızı eti haftada 2 defa tüketin. (Fazlası olumsuz etkileyen doymuş yağ içerir.) Balık ve diğer beyaz et ürünlerini haftada 3 defa tüketmeye çalışın. Balık kalp sağlığı için gerekli olan yağ asidi Omega 3' ün en iyi kaynağıdır.



¦ Süt ve süt grubu olan besinler gereklidir. Süt ürünlerini her gün 2-3 su bardağı kadar tüketmeli, yeşil yapraklı sebzelere önem vermelisiniz.



Menopoz dönemi için örnek menü



Kahvaltı



2 kibrit kutusu beyaz peynir(yarım yağlı)

2 ince dilim tam buğday ekmeği

2 adet ceviz (haftada 3-4 gün ceviz, kalan günlerde ise 1 tatlı kaşığı keten tohumu kullanın)

1 tatlı kaşığı yaban mersini

2 adet kuru kayısı

1 büyük fincan yeşil çay (şekersiz)



Ara öğün



2 adet mandalina



Öğle yemeği



6 yemek kaşığı kıymalı yeşil mercimek

1 kâse yoğurt (yağsız) salatası (1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave edilmiş)



Ara öğün



1 adet elma

1 su bardağı az yağlı süt



Akşam yemeği



6 köfte kadar ızgara levrek (200 gr.)

1 adet zeytinyağlı enginar (1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave edilmiş)

1 dilim tam buğday ekmeği



Ara öğün



1/2 adet nar



1 adet kivi