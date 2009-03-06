Menopoz döneminde kalp sağlığına dikkat

Anadolu Sağlık Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek, kadınların, menopozdan sonra kalp hastalığı risk faktörlerine özel dikkat göstermesi gerektiğini bildirdi.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kalp hastalıklarının kadınlarda görülme riskine ilişkin yazılı açıklama yapan Çiçek, kadın ve erkeklerin ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıklarının geldiğini kaydetti.



Çiçek, yapılan araştırmaların, kalp hastalıklarının diğer ölüm nedenlerine nazaran kadın yaşamını daha fazla tehdit ettiğini gösterdiğini dile getirdi.



Yurt dışında yapılan bir başka araştırmaya göre, kalp krizlerinin ve kalple ilişkili ölümlerin büyük bölümünün 65 yaş üzeri kadınlarda meydana geldiğini vurgulayan Çiçek, ancak her yıl 45 yaşın altındaki 9 binden fazla kadının kalp kriziyle karşı karşıya geldiğine dikkati çekti.



Çiçek, ilk kalp krizinden sonra yaşamını sürdüren kadınların oranının erkeklere nazaran fark edilir derecede düşük olduğuna işaret ederek, kalp krizinden sonraki yıl içerisinde erkeklerin yüzde 25'inin, kadınların ise yüzde 38'inin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



6 yıl içinde ikinci kalp krizini yaşama oranının kadınlarda yüzde 35, erkeklerde ise yüzde 18 olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:



"Bu şaşırtıcı istatistikler de gösteriyor ki kalp hastalıkları diğer 7 ölüm nedeninin toplamına nazaran kadın yaşamını daha fazla tehdit etmektedir. Erkeklerde olduğu gibi kalp krizi ve inme riski yaşla birlikte artar. Menopozdan sonra kadınlar kalp hastalığı risk faktörlerine özel dikkat göstermelidirler. Çünkü östrojen seviyelerindeki azalma, koroner kalp hastalığı geliştirme olasılığını artırır."



(AA)

