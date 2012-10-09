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Dünya

ABD'de menejit salgınından 9 kişi öldü!

Salgına yol açtığı sanılan steroid iğnelerinden 13 bin kişi vurdurmuş

09 Ekim 2012 13:14

ABD'de mantar kaynaklı nadir görülen menenjit salgınında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Sağlık yetkilileri, 13 bin kişinin, salgının şüphelisi olan steroid iğnelerinden yaptırdığını, bunların arasında ''en fazla risk grubundaki'' sırt ağrısı için iğne yaptıranların yanı sıra diz ve omuz gibi diğer bölgelerine steroid iğneleri yaptıranların bulunduğunu bildirdi.

Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve ateş gibi belirtileri olan menenjitin salgına yol açan mantar kaynaklı türünde, bazı vakaların inme geçirdiği gözlendi.

Semptomların, hastalar iğneleri yaptırdıktan 1 ila 4 hafta arasında ortaya çıktığı bildirildi.

Mantar kaynaklı menenjit, yüksek dozda anti-mantar ilaçlarıyla tedavi ediliyor.

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