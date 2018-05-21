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Spor

Menemen'de Suat Kaya ile yola devam

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu son haftalarda kaçıran, Play-Off'tan da elenip 1

21 Mayıs 2018 14:45

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluğu son haftalarda kaçıran, Play-Off\'tan da elenip 1. Lig\'e yükselemeyen Menemen Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile yola devam etme kararı aldı. Sözleşmesi sona erecek tecrübeli çalıştırı ile bir araya gelen yönetim, anlaşma sağladı. Menemen Belediyespor\'da 2 sezondur görev yapan Suat Kaya, \"Play-Off çeyrek finalinde karşılaştığımız Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yönetimimizle görüştük. Yeni sezonda da takımımın başındayım. Son iki yıldır kılpayı kaçırdığımız şampiyonluğu bu kez alacağız\" dedi.
Transfer çalışmalarına da başlayan İzmir ekibi Şanlıufraspor\'dan orta saha Hüseyin Kala ile prensipte anlaşırken, Kerem, Cihan, Yıldıray, Ozan ve Aytaç ile yollarını ayırmıştı.

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