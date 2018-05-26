Menemen'de Samed Ali 1 milyon TL

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor\'da transferin gözde isimlerinden olan golcü Samed Ali için yönetimin 1 milyon TL bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Süper Lig kulüplerinin peşinden koştuğu genç oyuncuyu özellikle Evkur Yeni Malatyaspor\'un çok istediği ve girişimlerini hızlandırdığı bildirildi. Menemen Belediyespor\'la kıran kırana pazarlık yapan Yeni Malatyaspor\'un fiyatı düşürmek için görüşmeleri yoğunlaştırdığı kaydedildi. İki kulüp yöneticilerinin bir kez daha masaya oturacağı ve Samed Ali transferinin netleşeceği vurgulandı. 22 yaşındaki forvet Samed Ali, sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli ekipte 32 maçta 24 gol atmıştı.