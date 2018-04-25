T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen'de kulaklar Diyarbakır'da olacak

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala 2 puan geriden lider Hatayspor'u takibini sürdüren Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, rakibinin de

25 Nisan 2018 15:14

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta bitime 2 hafta kala 2 puan geriden lider Hatayspor\'u takibini sürdüren Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, rakibinin de Amed Sportif deplasmanından kayıpla dönmesini bekleyecek. Hatayspor\'a ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, mutlak galip gelip rakibin en azından berabere kalmasını umut edecek. Teknik direktör Suat Kaya, Hatayspor\'un Diyarbakır deplasmanında kayıp yaşayacağına inandığını belirterek, \"Etimesgut ile Ankara\'da kader maçına çıkacağız. Önce kendi işimize bakacağız. Sahadan 3 puanla ayrılıp, Diyarbakır\'dan gelecek iyi haberi bekleyeceğiz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKırmızı GrupHataysporMenemen BelediyesporEtimesgut BelediyesporAmed SportifTeknikSuat Kaya Hatayspor DiyarbakırAnkaraSahadanDiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24