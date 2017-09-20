Menemen Belediyespor'un sevinci kısa sürdü

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. tur maçında Darıca Gençlerbirliği\'ni 4-2 yenerek bir üst tura yükselen Menemen Belediyespor\'un sevinci kursağında kaldı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında rakip takımdan Halil ile girdiği ikili mücadele sonunda sol dizinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Serdar Deniz\'in çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Bugün MR\'ı çekilen tecrübeli orta saha oyuncusunun 6 ay kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Serdar, sezon başında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'dan 2 yıllığına kadroya dahil edilmişti.

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