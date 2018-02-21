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Spor

Menemen Belediyespor'un inancı tam

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Kastamonuspor 1966 maçı hazırlıklarını sürdürüyor

21 Şubat 2018 15:30

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Kastamonuspor 1966 maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 
Teknik direktör Suat Kaya, deplasmanda zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, \"Geçen haftaki Afjet Afyonspor galibiyeti tüm takıma müthiş bir özgüven aşıladı. Artık final niteliğinde karşılaşmalara çıkacağız. Şampiyonluk yarışında takımlar birbirlerine çok yakın ilerliyor. Tüm ipler bizim elimizde. Kayıp yaşamak istemiyoruz. Liderliği bırakmaya niyetimiz yok\" ifadelerini kullandı. 
 

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