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Spor

Menemen Belediyespor'un en istikrarlı futbolcusu Veli

İZMİR, (DHA)  - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü sahasında oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren zirve adaylarından Menemen Belediyespor'da stoper Veli Çetin bu sezon takımın en istikrarlı futbolcusu oldu

08 Şubat 2018 15:01

İZMİR, (DHA)  - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü sahasında oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren zirve adaylarından Menemen Belediyespor\'da stoper Veli Çetin bu sezon takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Sarı-lacivertli formayı 2013-14 sezonunda bu yana giyen 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan 20 maçın tamamında 90 dakika sahada kalmayı başardı. Sadece 2 sarı kart gören Veli, 3 kez de ağları sarsarak hücuma da katkı koydu. Ligde toplam 1800 dakika görev yapan Veli\'nin yanı sıra İzmir ekibinde Semih, Samet Günhan ve Samed Ali de 20 karşılaşmada oynadı. Orta saha Samet Günhan 1757, sağ bek Semih 1735 ve golcü Samed 1642 dakika görev aldı.

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