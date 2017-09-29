Menemen Belediyespor'u yenileri sırtladı

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son olarak Amed Sportif\'i evinde 1-0 yenerek 5\'te 5 yapan ve liderliği bırakmayan Menemen Belediyespor\'u yeni transferleri sırtladı. Ligde toplam 15, Ziraat Türkiye Kupası\'nda da 4 gol atan sarı-lacivertlilerde bu sezon başı kadroya dahil edilen Samed Ali, Taşkın, Kerem, Cihan, Hasan, Hakkı ve Uğur, 14 kez fileleri sarstı. Samed Ali ve Taşkın ligde 4\'er kez ağları havalandırarak takımının en skorer oyuncuları oldu. Gurbetçi golcü Kerem de Sarıyer ve İnegölspor müsabakalarını boş geçmedi, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Darıca Gençlerbirliği\'ni 4-2 yenip eleyen İzmir ekibinde yeni transfer bu maçta turu getiren golleri kaydetti. Uğur, Hakkı, Cihan ve Hasan ağları havalandırmayı başardı. Menemen Belediyespor\'da geçen sezon da görev alan Mustafa 3, Gökhan Ünal ve Veli 1 ise kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Teknik direktör Suat Kaya, takımdaki herkesten maksimum verim aldığını söyledi. Kaya, \"Yeni ve eski futbolcularımız müthiş bir uyumla mücadele ediyor. Futbolcularımı kutluyorum ancak daha yolun başındayız. Kazanacağımız çok maç var\" dedi.