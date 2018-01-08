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Spor

Menemen Belediyespor'da yeniler coştu

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını lider bitiren Menemen Belediyespor'un yeni transferleri Antalya kampında iyi bir performans gösterdi

08 Ocak 2018 14:51

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk yarısını lider bitiren Menemen Belediyespor\'un yeni transferleri Antalya kampında iyi bir performans gösterdi.
Devre arası kampında 3 hazırlık maçı yapan sarı-lacivertliler, Pendikspor\'u 3-1, Fethiyespor ve Denizlispor\'u da 2-1 yenerek ikinci yarı öncesi taraftarına umut verdi. İzmir ekibinin kadrosuna kattığı golcüler Yıldıray Koçal, Ömer Yıldız ve Murat Yılmaz da attıkları gollerle hazır olduklarını gösterdi.
Niğde Belediyespor\'dan gelen Ömer Yıldız, Fethiyespor ve Denizlispor maçlarını boş geçmezken, Murat Fethiyespor\'a, Yıldıray da Denizlispor\'a gol attı. 

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