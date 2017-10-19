Menemen Belediyespor'da Suat Kaya'dan taraftarlara çağrı

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor ile Bergama 14 Eylül Stadı\'nda karşı karşıya gelecek Menemen Belediyespor taraftarlarına çağrıda bulundu.

Teknik Direktör Suat Kaya desteğe çok ihtiyaç duyduklarını söyledi. Şampiyonluk mücadelesinde son ana kadar var olacaklarını belirten Kaya, \"Lider Keçiörengücü deplasmanından puanla dönerek takibimizi sürdürdük. Şimdi bizimle 19 puanı olan Hatayspor\'u konuk edeceğiz. Zorlu maçta taraftarlarımızın tribündeki yerlerini alıp 90 dakika takımımızı desteklemelerini istiyoruz. Onların desteğiyle rakibimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz\" dedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Serdar Deniz dışında eksik yok.