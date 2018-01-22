Menemen Belediyespor'da golcüler iş başında

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Kocaeli Birlikspor\'u 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor\'un golcüleri, sergiledikleri performansla rakiplerine gözdağı verdi.

Ara transfer döneminde kadroya Bugsaşspor\'dan dahil edilen Yıldıray, çıktığı ilk maçta ağları sarsmayı başarırken gurbetçi golcü Kerem de Kocaeli Birlikspor karşılaşmasını boş geçmedi.

Menemen\'in en skorer ismi Samed Ali de yine gol sevinci yaşamayı başardı. Kocaeli\'de takımının 3\'üncü golünü atan 22 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 17\'ye çıkararak gol krallığı yarışında 1\'inci sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Suat Kaya, güçlü bir hücum hattına sahip olduklarını belirterek, \"Futbolcularımı kutluyorum. Herkes var gücüyle mücadele ediyor. Çizgimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz\" dedi.