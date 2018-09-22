Menemen Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Hamdi Tontu (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x) - Semih (x), Veli (xx), Mert (xx), Alberk (xx), Samet (xx), Taşkın (xxx), Okan (xxx) (Dk. 86 Serhat), Mustafa (xx), Umut (x) (Dk. 32 Rıdvan xx), Ali (x) (Dk. 65 Vedat xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Barış (x) - Abdurrahman (x) (Dk. 81 Mert), Yasin Elmas (xx), Okan (xxx), Cemil (xxx), Nurullah (xxx), Onur (xxx), Yılmaz (xxx) (Dk. 62 Mustafa x), Yasin Abdioğlu (xx) (Dk. 72 Abdullah x), Samed (xxx), Emir (x)

GOLLER: Dk. 11 Samed, Dk. 41 Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 54 Okan, Dk. 67 Taşkın (Pen.) (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Semih, Rıdvan, Samet (Menemen Belediyespor), Cemil, Okan (Tarsus İdman Yurdu)

KIRMIZI KART: Dk. 28 Semih (Menemen Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Menemen Belediyespor evinde takipçisi Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı lacivertliler 11\'inci dakikada Samed ve 41\'inci dakikada Yılmaz\'ın golleriyle 2-0 geriye düştü. Menemen Belediyespor\'da 28\'de Semih, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak pes etmeyen İzmir ekibi ikinci yarıda ataklarını sıklaştırıp önce 54\'üncü dakikada Okan\'ın golüyle ardında 67\'nci dakikada Taşkın\'la eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları sonuç vermedi ve taraflar 1\'er puanla karşılaşmadan ayrıldı.

Maçtan önemli dakikalar şöyle;

11\'inci dakikada konuk Tarsus İdman Yurdu öne geçti. Yılmaz\'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Samed, plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

41\'inci dakikada Tarsus farkı 2\'ye çıkardı. Rıdvan\'dan sıyrılan Yılmaz ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve top filelerle buluştu: 0-2.

44\'üncü dakikada Rıdvan\'ın ortasında Alberk kafayı vurdu, ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.

51\'inci dakikada hızlı gelişen Tarsus atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Samed şutunda top üst direkte patladı.

54\'üncü dakikada Menemen Belediyespor farkı 1\'e indirdi. Okan\'ın ceza sahası içinden çektiği şutta kaleci Barış topu elinden kaçırdı ve top ağlara gitti: 1-2.

66\'ncı dakikada Menemen Belediyespor penaltı kazandı. Abdurrahman\'ın Vedat\'ı düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi.

67\'nci dakikada atışı kullanan Taşkın topu filelere gönderdi: 2-2.

81\'inci dakikada Tarsus İdman Yurdu\'dan Mustafa\'nın sert şutunda top direkten döndü.

90+3\'üncü dakikada Mustafa korneri kullandı, Veli\'nin kafa vuruşunu kaleci Barış son anda çıkardı.

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