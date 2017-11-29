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Spor

Menemen Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde oynadığı 7 maçın hepsini kazanan şampiyonluk adaylarından Menemen Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Bucaspor'u da yenip seriyi sürdürmek istiyor

29 Kasım 2017 15:01

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde oynadığı 7 maçın hepsini kazanan şampiyonluk adaylarından Menemen Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Bucaspor\'u da yenip seriyi sürdürmek istiyor.
Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Bucaspor\'un çok iyi takım olduğunu belirterek, \"Rakibimizin bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Bucaspor, çok koşan ve mücadeleci bir ekip. İzmir derbisinin keyifli ve çekişmeli geçeceğine inanıyorum. Evimizde şu ana kadar hiç puan kaybetmedik. Taraftarımıza bir galibiyet daha hediye etmek istiyoruz\" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Murat Erdemir ve sakat Gökhan Sinanoğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. 

 

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