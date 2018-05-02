Menemen Belediyespor şampiyonluk için kenetlendi

Gökay ÖZALP / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk için cumartesi günü konuk edeceği Eyüpspor\'u yenip, lider Hatayspor\'un da Afjet Afyonspor maçında puan kaybetmesini bekleyecek Menemen Belediyespor\'da kritik sınav öncesi moraller yerinde.

Şampiyonluğa sonuna kadar inandığı belirten Menemen Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, Foça\'da teknik ekip ve futbolculara yemek verdi. Takımla bir araya gelen Şahin, oyuncularla tek tek ilgilendi. Futbolculara sonuna kadar güvendiğini dile getiren Şahin şampiyon olacaklarını yineledi. Teknik direktör Suat Kaya ve oyuncular da başarı sözü verdi.

Takımın çok neşeli olduğunu belirten Suat Kaya, \"Üst üste Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor maçlarından aldığımız beraberlikler nedeniyle liderlik koltuğuna oturamadık. Ancak asla umudumuzu kaybetmedik. Son haftaya Hatayspor\'un 2 puan gerisinde giriyoruz ancak son düdük çaldığında sevinen taraf biz olacağız\" dedi.

Öte yandan Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde yardımcı antrenör Cenk Laleci\'ye ise sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 38 yaşına giren Laleci\'nin doğum günü Brezilya usulü kutlandı, ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.



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