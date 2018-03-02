Menemen Belediyespor, Keçiörengücü'nü konuk edecek

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor 1966\'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu koruyan Menemen Belediyespor, yarın evinde Play-Off hesapları yapan Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Menemen Tahir Şahin Stadı\'nda Hamit Basık\'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.30\'da çalacak. Sarı-lacivertlilerde Kastamonuspor mücadelesinde sağ omzundan sakatlanan golcü Kerem Bulut\'un forma giymesi zor.

Teknik direktör Suat Kaya, şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Keçiörengücü\'nün iyi bir takım olduğuna dikkat eçeken Kaya, \"Bu sezon evimizde oynadığımız 12 maçın hepsini kazandık. İnanıyorum ki Keçiörengücü karşısında da galibiyeti alacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz\" dedi.

Menemen Belediyespor 56 puanla ilk sırada yer alırken, Keçiörengücü 44 puanla 6\'ıncı basamakta.