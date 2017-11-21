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Spor

Menemen Belediyespor işi sıkı tutacak

İZMİR, (DHA) TFF 2

21 Kasım 2017 14:29

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Tuzlaspor\'u sahasında 3-0 yenip zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya sıkı yönetim ilan etti.
Bu hafta Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'la deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, \"Deplasmanda son 4 maçımızı kazanamadık. Gereksiz puanlar kaybettik. İlk yarının bitimine 4 maç kaldı. Bu sürede tüm futbolcularım en iyi şekilde mücadelelerini gösterecek, kimse futboldan başka bir şey düşünmeyecek. En iyi şekilde müsabakalara konsantre olmalıyız. Tek amacımız grupta 17 haftalık ilk yarının sonunda liderlik koltuğuna oturmak\" ifadelerini kullandı.

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