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Spor

Menemen Belediyespor farkı açacak

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği ve Tokatspor galibiyetleri ile 3'te 3 yapan lider Menemen Belediyespor, bu hafta en yakın takipçisi Tarsus İdman Yurdu'nu yenip farkı açmayı hedefliyor

18 Eylül 2018 16:00

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği ve Tokatspor galibiyetleri ile 3\'te 3 yapan lider Menemen Belediyespor, bu hafta en yakın takipçisi Tarsus İdman Yurdu\'nu yenip farkı açmayı hedefliyor. 
9 puanla zirvede yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, rakipleri Tarsus\'un da sezona şampiyonluk parolasıyla girdiğini belirterek, \"Tarsus 2 puan gerimizden takibini sürdürüyor. Bu hafta yine cezamızdan dolayı seyircimiz yanımızda olmayacak. Ancak sahamızda kazanıp hem aradaki puan farkını açmak hem de sezon sonunda oluşacak muhtemel bir ikili averajda şimdiden avantaj yakalamak istiyoruz\" dedi. 

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