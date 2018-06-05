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Spor

Menemen Belediyespor, Erman'la imzaladı

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi

05 Haziran 2018 16:55

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. 
Teknik direktör Suat Kaya ile yeniden anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, son olarak Batman Petrolspor\'da görev yapan sağ bek Erman Taşkın\'ı renklerine bağladı. Genç futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertlilere geldiği için mutlu olduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu başarı sözü verdi. Didim Belediyespor\'da futbolculuk kariyerine başlayan Erman, Fenerbahçe\'de profesyonel oldu, sırasıyla Adana Demirspor, Keçiörengücü ve Batman Petrolspor takımlarında forma giydi. 

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