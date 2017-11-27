Menemen Belediyespor 4 maç sonra deplasmanda kazandı

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u 2-0 yenerek 4 maç sonra deplasmanda kazanmasını bildi.

Son olarak 4\'üncü haftada Sancaktepe Belediyespor\'u dış sahada 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Afjet Afyonspor\'a 2-1, Sivas Belediyespor\'a da 1-0 mağlup oldu, Keçiörengücü ve Tokatspor\'la da berabere kaldı. Son 4 deplasmanında 10 puan bırakan Menemen Belediyespor, Bodrumspor galibiyetiyle deplasmanda yeniden güldü.

Teknik direktör Suat Kaya üst üste Tuzlaspor ve Bodrumspor maçlarında alınan galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olduklarını söyledi. İlk yarının bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Suat Kaya, \"Amacımız devre arasına lider girebilmek. Kalan 3 maçı da kayıpsız geçecek gücümüz var\" diye konuştu. Menemen Belediyespor, Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor\'u konuk ettikten sonra Eyüpspor deplasmanına çıkacak.