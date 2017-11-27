T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor 4 maç sonra deplasmanda kazandı

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek 4 maç sonra deplasmanda kazanmasını bildi

27 Kasım 2017 14:10

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u 2-0 yenerek 4 maç sonra deplasmanda kazanmasını bildi.
Son olarak 4\'üncü haftada Sancaktepe Belediyespor\'u dış sahada 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Afjet Afyonspor\'a 2-1, Sivas Belediyespor\'a da 1-0 mağlup oldu, Keçiörengücü ve Tokatspor\'la da berabere kaldı. Son 4 deplasmanında 10 puan bırakan Menemen Belediyespor, Bodrumspor galibiyetiyle deplasmanda yeniden güldü.
Teknik direktör Suat Kaya üst üste Tuzlaspor ve Bodrumspor maçlarında alınan galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olduklarını söyledi. İlk yarının bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Suat Kaya, \"Amacımız devre arasına lider girebilmek. Kalan 3 maçı da kayıpsız geçecek gücümüz var\" diye konuştu. Menemen Belediyespor, Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor\'u konuk ettikten sonra Eyüpspor deplasmanına çıkacak. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupMenemen Belediyespor Bodrum Belediyesi BodrumsporSonSancaktepe BelediyesporAfjet AfyonsporSivas BelediyesporKeçiörengücüTokatsporMenemen Belediyespor BodrumsporTeknikSuat KayaTuzlasporBodrumspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24