Menemen Belediyespor - Sarıyer: 1-0

Gökay ÖZALP / İZMİR, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Selim Özen (xx), Özcan Genel (xx), Orhan Fahlıoğulları (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xx), Cihan (xx), Veli (xxx), Yasin (xx), Yıldıray (x) (Dk. 70 Ozan x), Taşkın (xxx), Mustafa (xx), Samet Günhan (xxx), Samed Ali (xx) (Dk. 83 Ardahan), Kerem (xx) (Dk. 89 Mert)

SARIYER: Serdar (x) - Serkan Balcı (xx), Kemal (x), Yusuf (xx), Serkan Yalçın (x), Fırat (xx), Bertul (xx) (Dk. 78 Ali Zorlu x), Adem (xx) (Dk. 89 Erkut), Kerem (xx), Emrah (x) (Dk. 70 Alim x), Yaser (x)

GOL: Dk. 79 Veli (Menemen Bld)

SARI KARTLAR: Kemal (Sarıyer), Mustafa (Menemen Bld)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Kocaeli Birlikspor\'u 3-1 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Menemen Belediyespor, konuk ettiği Sarıyer engelini de aştı: 1-0. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 79. dakikasında Veli\'nin kafa golüyle 3 puana uzanan sarı-lacivertliler liderliğini korudu. Bu sonuçla puanını 44\'e çıkaran Menemen Belediyespor evinde 10\'da 10 yaparak büyük bir başarıya imza attı. İki takım futbolcuları Afrin\'de terör örgütüne karşı operasyon yürüten askerlerimize büyük destek verdi. Menemen ve Sarıyerli oyuncular sahaya, \"Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız\" pankartıyla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3\'üncü dakikada ilk tehlikeli atak konuk Sarıyer\'den geldi. Yaser sağdan ortaladı, Kerem gelişine vurdu. Top az farkla auta çıktı.

44\'üncü dakikada bu kez Menemen gole yaklaştı. Samet Günhan sağdan içeri doldurdu, Yıldıray\'ın vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

47\'nci dakikada Sarıyerli Kerem kendi topuyla soldan ceza sahasına girdi. Kerem\'in vuruşunda Menemen Belediyespor kalecisi Bayram son anda meşin yuvarlağa hakim oldu.

78\'inci dakikada Samet Günhan\'ın sağdan ortaladığı topa Menemenli Kerem kafayı vurdu. Sarıyer savunmasında Alim\'e çarpan top kornere çıktı.

79\'uncu dakikada Menemen Belediyespor golü buldu. Soldan Mustafa\'nın kullandığı korner atışında, Veli defansın arasında kafayı çaktı, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Menemen Belediyespor fire vermedi.