T24 LogoT24 Logo
Dünya

MENEKŞE GÖZLER KAPANDI  LOS ANGELES (A.A)

23 Mart 2011 18:20

-MENEKŞE GÖZLER KAPANDI  LOS ANGELES (A.A) - 23.03.2011 - Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor, 79 yaşında öldü. California eyaleti Los Angeles kenti Cedars-Sniai Tıp Merkezi'nde şubatın ilk haftasından beri ağır kalp yetmezliğinden yatan Taylor, 20. yüzyılda Hollywood sinemasının altın çağının son büyük oyuncularındandı. Medya temsilcisi Sally Morrison, 6 haftadır hastanede yatan Taylor'un son anlarında yanında çocukları Michael Wilding, Christopher Wilding, Liza Todd ve Maria Burton'un olduğunu belirtti. 10 torun, dört torun çocuğu olan Taylor, sekiz evliliğinin ikisini ünlü oyuncu Richard Burton (1925-1984) ile yaptı. 1993'te özel Oscar ödülü alan "Liz", çok renkli evlilik hayatıyla 60 yıldır dünya medyasının hep flaş konuları arasında yer aldı. Elizabeth Taylor, "Kim Korkar Hain Kurttan: Who's Afraid of Virginia Woolf" ve "Butterfield 8" filmleriyle en iyi kadın oyuncu Oscarı kazandı. İkinci evliliğinden olan oğlu Michael Wilding, ölümünde annesi için şöyle dedi: "Annem tutkuları büyük aşkla ve mizahla yaşadı. Dünyamıza, bitmez tükenmez katkılarıyla bizlere hep ilham verecek." 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24