-MENEKŞE GÖZLER KAPANDI LOS ANGELES (A.A) - 23.03.2011 - Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor, 79 yaşında öldü. California eyaleti Los Angeles kenti Cedars-Sniai Tıp Merkezi'nde şubatın ilk haftasından beri ağır kalp yetmezliğinden yatan Taylor, 20. yüzyılda Hollywood sinemasının altın çağının son büyük oyuncularındandı. Medya temsilcisi Sally Morrison, 6 haftadır hastanede yatan Taylor'un son anlarında yanında çocukları Michael Wilding, Christopher Wilding, Liza Todd ve Maria Burton'un olduğunu belirtti. 10 torun, dört torun çocuğu olan Taylor, sekiz evliliğinin ikisini ünlü oyuncu Richard Burton (1925-1984) ile yaptı. 1993'te özel Oscar ödülü alan "Liz", çok renkli evlilik hayatıyla 60 yıldır dünya medyasının hep flaş konuları arasında yer aldı. Elizabeth Taylor, "Kim Korkar Hain Kurttan: Who's Afraid of Virginia Woolf" ve "Butterfield 8" filmleriyle en iyi kadın oyuncu Oscarı kazandı. İkinci evliliğinden olan oğlu Michael Wilding, ölümünde annesi için şöyle dedi: "Annem tutkuları büyük aşkla ve mizahla yaşadı. Dünyamıza, bitmez tükenmez katkılarıyla bizlere hep ilham verecek."