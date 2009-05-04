Mendes sevgilisini bir Türk kızına kaptıracak

Bir dondurma markasının reklam çekimleri için ülkemize gelen ve dört gün İstanbul’da kalarak turistik bir ziyarette bulunan Eva Mendes’in reklam filminin konsepti belli oldu.Senaryoya göre dünyaca ünlü güzel yıldız, sevgilisini başka bir kadına kaptırıyor.Mendes’in sevgilisini Emre Aksoy canlandırırken, rakibini ise güzel oyuncu Ceren Şekerci oynadı. Reklam çekiminin yanı sıra interaktif internet oyunuyla da mayıstan itibaren sanal ortamda yerini alacak olan Eva Mendes, oyunda kıskançlık krizine girip katıldığı partiyi terk edecek. Lowe Ajans’ın çektiği filmi Yasemin Türkmenli yönetti.