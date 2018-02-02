Menderes'te lastik botta 49 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinden yasa dışı yollarla lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan, 49 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik helikopteri, dün saat 00.45 sıralarında, Menderes ilçesi Özdere önlerinde hareket halindeki lastik botu fark etti. Bilgi verilen Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Durdurulan lastik bottaki 33\'ü Angola, 6\'sı Suriye, 7\'si Togo ve 3\'ü Senegal uyruklu toplam 49 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alındı. 3\'ü çocuk, 17\'si kadın, toplam 49 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na götürüldü.
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