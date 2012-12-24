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Menderes'in son fotoğrafını CIA mi çekti?

Adnan Menderes’in idamdan önce çekilen son fotoğrafı, ABD’den çıktı. Fotoğrafın devlet arşinde bulunmadığı iddia edildi

24 Aralık 2012 12:55

 

Fotoğrafın arkasında ise ABD'li "Keystone" haber ajansının kaşesi ve New York'taki adres bilgileri bulunuyor
Takvim gazetesinde yayımlanan Şerife Güzel'in haberine göre  hükümetin, iade-i itibar vermeyi planladığı eski Başbakan'ın Yassıada'da idam öncesi traş olurken çekilen fotoğrafı, ABD'den çıktı. 
Ankaralı Koleksiyoner Muhammet Yüksel, Menderes'in fotoğrafının orjinalini internettin bulup, açık artırmayla satın aldı. Genelkurmay başta olmak üzere devlet arşivlerinde bile bulunmayan "son traş fotoğrafı"nın arkasında ise ABD'li "Keystone" haber ajansının kaşesi ve New York'taki adres bilgileri bulunuyor. Yüksel'in internetten 400 TL'ye satın aldığı fotoğrafın çok sıkı önlemler alınmasına rağmen Yassıada'ya sızan CIA elemanları tarafından çekildiği iddia edildi.

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