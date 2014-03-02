Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için bulunduğu Muğla’da yaptığı konuşmada. Erdoğan, Adnan Menderes’in idamının arkasında CHP’nin olduğunu belirterek, “Bediüzzaman o cezaevinde olduğu zaman bir şey söyledi; o çok enteresan, ‘zalimler için yaşasın cehennem’ dedi. Şimdi, Merhum Menderes’i idam edenler için yaşasın cehennem” dedi.

Başbakan Erdoğan konuşmasında CHP ve ”paralel yapı”ya yüklendi. Erdoğan, “Bu paralel yapının işi zaten hançerlemektir. Yarın CHP'yi de MHP'yi de sırtından hançerleyecekler. İsteğini aldıktan sonra, kullandıktan sonra bu CHP ve MHP'ye de ihanet edecekler. Bize ettikleri gibi” dedi.

Yolsuzluk iddialarına da değinen Başbakan Erdoğan, “54 yıl önce, merhum Menderes’e yapılanın aynısını şu anda bize yapıyorlar. Çirkin iftiralarla üzerimize geliyorlar. Yolsuzluk iftiralarının, iffetsiz iftiralarının benzerini de şimdi de bize yöneltiyorlar. O gün CHP, nasıl rol üstlendiyse bugün de aynı rolü üstleniyor” dedi.

Başbakan Erdoğan, SİT alanlarıyla ilgili keyfi uygulamalara son vereceklerini belirterek, “Olur olmaz her yeri SİT alanı ilan edip koruyamamak ve vatandaşımızın mağduriyetine yol açmak yerine, gerçek doğal SİT alanlarını belirleyip dünya standartlarında bir koruma sağlayacağız” dedi.

Başbakan Erdoğan partisinin Muğla'da düzenlenen mitingdeki konuşması şöyle:

‘Ezanı aslıyla okumayı yasakladı, bu CHP’

Türkiye’nin demokrasi yolculuğunun, Ege bölgesinin iki şehri Aydın ve Muğla’dan başladığına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Merhum Adnan Menderes, ‘yeter söz milletindir’ diyerek, buradan yürüyüşüne başladı. Merhum Menderes, 10 yıl bu ülkeyi idare etti. Baskılara son verdi. Zulme son verdi. Hakarete, ayrımcılığa, kibirli devlet anlayışına son verdi. Kardeşlerim, ardından manevi değerler üzerindeki, düşünün, ya ezanı aslıyla okumayı yasakladı bu CHP ve onu merhum Menderes aslına döndürdü. Kuran öğrenmenin, öğretmenin üzerindeki baskıları merhum Menderes kaldırdı. Sanayi dedi, yatırımların önünü açtı, tarım dedi, Türkiye’nin her tarafında tarıma can suyu verdi. Şehirleri imar etti. Köprüler, barajlar, yollar, okullar inşa etti. Merhum Menderes ile birlikte milletin yüzü güldü. Milletin sofrasına, tarlasına, dükkanına, evine huzur geldi, bereket geldi. 10 yıl boyunca milletinin hizmetkarı oldu."

‘Bunların olduğu yerde yolsuzluk var’

"Biz bu yola çıkarken ne dedik, ‘biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik’ dedik" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle dedi:

"İhtilal yaptılar, ihtilalde merhum Menderes’i ve iki arkadaşını ipe götürdüler. CHP, bu olayın da arkasındaydı. Evet yoksa benim milletim CHP'ye tek başına bu ülkede iktidarı vermedi, vermez. Yolsuzlukların içinde olan, yoksulluklardan geldiği böyle bir iktidarı, bu millet, ‘gel de bizi idare et’ der mi? Çok partili dönemde hiçbir zaman CHP iktidar olamamıştır. Niye? Millet kimin ne olduğunu biliyor. İşte ancak geldi, Muğla’da merkezde bazı ilçelerde, Türkiye’nin genelinde bazı illerde bazı belediyeler kazanıyor. Yoksa kalkıp da bu ülkenin iktidarını alamıyor. Neden? Millet güvenmiyor, bunların olduğu yerde yolsuzluk var, yoksulluk var. Bunların olduğu yerlerde yasaklar var. Bunlar her şeyi yasakladı. Bunların olduğu yerde milletin gerildiğini görüyoruz."

‘Menderes’i idam edenler sürekli lanetleniyor’

"Merhum Menderes'i milletinden koparmak için gazetelerle, manşetlerle hücum ettiler. Sokak olaylarını kışkırttılar. Mecliste gerginlik çıkardılar. Menderes’e hücum ettiler. Hiçbirisi itibarını zedeleyemedi. Sandıkta Menderes’i yenemediler. İşte onun üzerine, 27 Mayıs 1960 askeri müdahaleyle merhum Menderes’i indirdiler. Ne oldu? Menderes, idam edildi, peki? Menderes unutuldu mu? Merhum Menderes gönlümüzde. Ama merhum Menderes’i idam edenler sürekli lanetleniyor, lanetle anılıyor.”

“Birileri gibi buradan kaçıp, Pensilvanya’ya gitmedi. Pensilvanya’ya giden zat, Bediüzzaman’ın izinden gidiyoruz, diyordu. Fakat Bediüzzaman o cezaevinde olduğu zaman bir şey söyledi; o çok enteresan, ‘zalimler için yaşasın cehennem’ dedi. Şimdi, Merhum Menderes’i idam edenler için yaşasın cehennem.”

"54 yıl önce, merhum Menderes’e yapılanın aynısını şu anda bize yapıyorlar. Çirkin iftiralarla üzerimize geliyorlar. Yolsuzluk iftiralarının, iffetsiz iftiralarının benzerini de şimdi de bize yöneltiyorlar. O gün CHP, nasıl rol üstlendiyse bugün de aynı rolü üstleniyor."

Bunlar üç kafadar

Başbakan Erdoğan, "Bunlar üç kafadar. 'CHP genel müdürü', MHP Genel Başkanı, buna şimdi bir de Pensilvanyalı zat karıştı. Ortak oldular, kafa kafaya verdiler, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine hücum ettiler. Kardeşlerim, ulusal güvenliğimize saldırıyorlar. Fıkra gibi bunlar, fıkra. CHP'ye kasetle genel başkan ataması yaptılar biliyorsunuz. Şimdi de Türkiye'de güya başbakanı devirecek kasetle oraya da atama yapacaklar. Bu ülke kasetle değil şehitlerin kanıyla kuruldu. Bu ülke kasetlerle devrilemeyecek. Kutlu yürüyüşü kasetlerle durdurulamayacak kadar büyük bir ülkedir" dedi.

Paralel yapının işi zaten hançerlemektir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu paralel yapının işi zaten hançerlemektir. Yarın CHP'yi de MHP'yi de sırtından hançerleyecekler. İsteğini aldıktan sonra, kullandıktan sonra bu CHP ve MHP'ye de ihanet edecekler. Bize ettikleri gibi. Bize ihanet eden, ülkesinin gizli belgesini servis eden herkese ihanet eder. Herkesi hançerler" dedi.

SİT alanlarıyla ilgili keyfi uygulamalara son vereceğiz

Başbakan Erdoğan, "Doğal SİT alanlarından dolayı mağduriyet yaşayan Muğlalı vatandaşlarıma şunu müjdelemek istiyorum. Türkiye'de 2 bin civarında doğal SİT alanı var. Bu alanların yaklaşık 200 tanesi Muğla'da. Ön değerlendirme çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde üniversitelerimizle işbirliği halinde ekolojik temelli bilimsel çalışmaları da bitireceğiz. Bu alanlarla ilgili vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan keyfi uygulamalara son vereceğiz. Olur olmaz her yeri SİT alanı ilan edip koruyamamak ve vatandaşımızın mağduriyetine yol açmak yerine, gerçek doğal SİT alanlarını belirleyip dünya standartlarında bir koruma sağlayacağız" dedi.