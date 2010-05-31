'Menderes'i 27 Mayıs'ın bilirkişileri astırdı!'

T24 -

27 Mayıs sanıklarının avukatlarından, DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, o günlere ilişkin canlı tanıklıklarını NTV'deki Canlı Gaste'de anlattı.Yassıada mahkemelerine ağır eleştirilerde bulunan, hukukun yok sayıldığını ifade eden Cindoruk, ‘yapılan yanlışlıklar için de en acı olanı’ cümlesiyle başladığı konuşmasında şunları söyledi:"...80-90 avukatla birlikte müşrerek müdafaa hazırladık. Çok da güzel oldu. Dil bilen arkadaşlar alıntılar yaptılar. Bilimsel bir savunma ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı Başol, o savunmayı okutmamak için uğraştı; daha önce kendisine servis de edilmiş.O savunmada bütün iddiaları çürüttük. Mahkeme heyeti şaşırdı ve renkleri attı. Duruşma kesin karar için 1 ay sonraya ertelendi. Bu aşamada profesörler ve hukukçulardan bilirkişi heyeti kurdular. Karar günü sanıklara son ifadelerini sormadılar, hükümleri verdiler.Çok şaşırdık. Gerekçeli kararda, bizim gıyabımızda, bizim hocalarımız, bizim müdafaamızı inceleyip bilirkişi raporu vermişler. Gıyabımızda müdafaayı eleştirip, eklemeler yaptılar. O rapora dayanarak insanları astılar, müebbet hapis verdiler. Böyle hukuk olur mu? Hala o arkadaşlardan bazılarıyla görüşmüyorum.Rahmetli Uğur Mumcu onlardan önemli bir profesörü perişan etti. O profesör, 'Bize, heyet raporunun avukatlara verileceğini söylediler' şeklinde konuştu. Belki korku belki de yanlış düşünceler nedeniyle, bilmiyorum ama o kişiler adalete tesir ettiler.Ayrıca, mahkeme safhasının son aşamasında asker yok. Mahkeme heyeti ile bilirkişi heyeti var. Mahkeme heyeti şaşırmış halde. Kendisini aşan bilgiler, mütalalar var. İddianameyi çürüten müdafaa var. Heyet tarafından yapılması gereken, şaşkınlık içerisindeyken ne yapacağını irdelemek hatta bir celse açıp itirazları da dikkate alarak ek savunma almaktı..."Mahkeme sürecinde hapse de giren ve dönüşte başsavcının kendisine yönelik, "Hala akıllanmadın mı?" dediğini belirten Cindoruk, "Böyle bir mahkemeden adalet çıkar mı?" diye sordu ve o dönem CHP’nin rolüyle ilgili de şunları söyledi.