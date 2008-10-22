Menderes'e AB desteği

AYDIN- Didim İlçesi ve çevresinin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak alternatif turizm anlayışı yaratmayı amaçlayan Meandros Projesi'ne Avrupa Birliği'nden destek geldi. AB, proje kapsamında köyleri yaşatmak için hazırlanan ‘Meandros Köy Atölyeleri’ projesine 340 bin avro yardım yapacak.





Didim'de bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak alternatif turizm anlayışı yaratmak amacıyla Didim, Söke, Güllübahçe ve Akyeniköy belediyelerinin ortak çalışmasıyla Meandros Festivali düzenlendi. 27 Haziran-27 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen festival süresince taş heykel sempozyumu, halı atölyesi, klasik müzik konserleri, tiyatro gösterileri, köylere ve tarihi kentlere geziler düzenlendi. Didim ve çevresinin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı anlatıldı. Söke'nin Güllübahçe Beldesi'nde tarihi bir bina restore edilerek, Meandros Evi'ne dönüştürüldü, binanın açılışını ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen ve Aydın Valisi Mustafa Malay yaptı. ÇEKUL Vakfı ve Mimar Sinan Üniversitesi başta olmak üzere, sivil toplum örgütleri desteklediği festivale, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçı gönüllü olarak katıldı.



340 bin avro ayrıldı



Festival koordinatörlerinden Ömhur Kaynak, Avrupa Birliği'nin kültür ve çevre fonlarından projeye destek bulabilmek için, birliğe başvurdu. Dün başvurunun cevabı geldi, AB, proje kapsamında köyleri yaşatmak için hazırlanan “Meandros Köy Atölyeleri” projesine 340 bin avro yardım yapma kararı aldı.



Antik ‘Meandros Desen’i tasarlanacak



Ömhur Kaynak, gelen yardım ile Akköy’de Meandros Seramik Atölyesi kurulacağını, Güllübahçe’de varolan halı ve kilim atölyesi ise yeni tezgahlar ve bilgisayar donanımıyla geliştirilerek Meandros Dokuma Atölyesi’ne dönüştürüleceğini söyledi.

Kaynak, “Bu atölyelerde köylüler görev alacak. Onlara 6 ay boyunca seramik ve halıcılık üzerine eğitimler vereceğiz. Eğitimlerin ardından üretim aşamasına geçilecek. Büyük Menderes Nehri'nin salına salına gezinmesini imgeleyen ve tüm dünyada tanınan, Versace gibi ünlü markaların tasarımlarında da sıkça kullandığı “Meander Deseni” gibi bölgeye özgü antik desenlerden ürünler yapacaklar. Bu ürünler, atölyelerde sergilenecek ve satışı yapılacak. Milet Kazı Grubu Başkanı Franfurt Main Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wulf Raeck’in bilim danışmanlığı yapacağı Meandros Seramik Atölyesi’ni Türkiye'nin önde gelen seramik ustalarından Mehmet Tüzüm Kızılcan yönetecek. Meandros Dokuma Atölyesi’ni ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Uğurlu yönetecek. Proje sürerken bölgenin kültür ve doğa envanteri de oluşturulacak ve kitap haline getirilecek. Proje sonunda bölgeyi tanıtacak sunumlar ve yayınlarla birlikte Didim, Söke, İzmir ve İstanbul’da sergiler açılacak” diye konuştu.



Proje Menderes’e hayat verecek



Didim'in CHP'li Belediye Başkanı Mümin Kamacı ise, projenin bölge için önemini şu sözlerle vurguladı: “Alternatif turizm potansiyellerine sahip olan bölgemizde önemli fırsatlar gündemdedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2004 yılında ‘Turizm Kenti’ ilan edilen Didim'de, 2008 yazında açılan gümrük limanı ve 2009 yılında faaliyete geçecek olan yat limanının sağlayacağı avantajlarla turizm sektöründe ekonomik büyüme beklenmektedir. Kültür ve doğa temalı alternatif turizmin pazar payının giderek artmakta olması ve daha çok gelir bırakması, çok önemli antik kentlere ve milli parklara ev sahipliği yapan bölgemiz için bir diğer fırsattır. Genişleyecek bu pazardan bölgenin eşit bir biçimde pay alabilmesi ve köylerdeki yerel kültürün yaşatılması için turizme yönelik yerel üretimlerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu proje Menderes'e hayat verecek.”