Menderes, Zorlu ve Polatkan anıldı

Eski Başbakan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan idamlarının 47. yılında Topkapı'daki mezarları başında törenle anıldı.

Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Başkanlığınca Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen tören, çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende daha sonra Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'in DP Genel Başkanı Süleyman Soylu'ya gönderdiği mesaj okundu. DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, 47 yıl önce yaşanan idamların acısının hala hissedildiğini söyledi.

Adnan Menderes ve arkadaşlarının sahip olduğu vizyonu tazelemek için burada toplandıklarını kaydeden Soylu, tarih kitaplarında 1960 askeri ihtilalinin meşru gösterilmek istendiğini, Menderes, Zorlu ve Polatkan'dan, kalkınma hamlelerinden söz edilmediğini ileri sürdü.

"Biz demokrat, özgür, kalkınan, zengin bir Türkiye istiyoruz. Çünkü hepimiz demokratız, hepimiz birer Menderesiz" diyen Soylu, demokrasi mücadelesini yarına taşıma adına aynı inanç ve kararlılığa sahip olduklarını söyledi.

DP İstanbul İl Başkanı Remzi Şen de Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarının Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak düştüğünü ifade ederek, Türk halkının Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı asla unutmayacağını söyledi.

Tören, Menderes, Zorlu ve Polatkan için okunan dua ile sona erdi.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Demokrasi şehitlerini rahmetle anıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin unutmamız mümkün değil. Onlar her zaman bu millete ve devlete yaptıkları hizmetlerle anılacak" diye konuştu.

DP Genel Başkanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler daha sonra Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarlarını da ziyaret etti.