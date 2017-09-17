Menderes, Zorlu ve Polatkan anıldı

İhsan YALÇIN - Ezgi ÇAPA / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 56. yıl dönümünde Topkapı\'daki Anıt Mezarları başında törenle anıldı. Anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Adnan Menderes\'in gelini Ümran Menderes ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

\"YASSIADA YARGILAMALARI BİR HUKUK CİNAYETİDİR\"



Törende konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, \"Darbeciliğini hakim cübbesiyle örtmüş olanlar Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına göndererek hukuk eliyle cinayet işlemişlerdir. Yassıada yargılamaları bir hukuk cinayetidir. Bu cinayet milletimizin vicdanında kapanmayan bir yara olarak halen sıcaklığını korumaktadır. Adnan Menderes \'Yeter söz milletindir\', \'Millet istiyorsa minarelereden Ezan-ı Muhammedi yankılanmalı\' dediği için sessiz kalabalıkların sesi oluduğu için idam edilmiştir. Ezilmiş, horlanmış, ümitleri tükenmiş bir milletin umudu, gülen yüzü olduğu için milletin iradesi egemen olsun, devlet millet için var olsun dediği için milleti vesayet kıskacından kurtardığı için idam edilmiştir\" dedi.

\"TÜRKİYE\'Yİ ÇOK BAŞKA YERLERE ÇEKMEK İSTEDİLER\"



Anmada konuşan İçişleri Bakanı Soylu ise, \"Dünün darbecileri ve bugünün darbecileri güya bütün hesapları yapmışlardı. Dünün darbecileri Türkiye\'yi çok başka yerlere çekmek istediler. Vesayetleri uzun yıllar sürecekti. Menderes ve arkadaşlarının güya bütün izlerini sildiler. Arşivlerden resimleri çıkardılar; ama insanların kalplerinde kalan sevgi onların bütün planlarını bozdu. Hatta onların torunlarının 56 yıl sonraki planlarını bile bozdu\" ifadesini kullandı.

\"DEVLETTEN HESAP SORMAYA KALKMIŞTIR\"



Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti: \"Rahmetli Menderes\'in dün siyasi sahada mücadele ettiği zihniyet bugün aynı çizgisinde durmaktadır. Onların büyükleri 27 Mayıs\'ta nasıl davranmışlarsa onların torunları da 15 Temmuz\'da aynısını yapmışlardır. Takım elbiselerini giyip beklemişlerdir. Sonrasında da göstermelik bir vah. Ama bir şey söyleyeyim boynuz kulağı geçermiş. Dünün muhalefeti devlete kurşun sıkana arka çıkmamıştı. Bugünküler onu da yapmış. Terörist de olsa niye vuruyorsun diye devletten hesap sormaya kalkmıştır.\" Konuşmaların ardından anıt mezarlara karanfil bırakıldı, dualar edildi. Törenin ardından da katılımcılara helva dağıtıldı.

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