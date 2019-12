Menderes gibi gönüllerde yaşayacağım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, AKP'den yeniden aday gösterilmemesiyle ilgili olarak, “Darağacına çekilen rahmetli Menderes unutulmayıp, nasıl bugün genç nesillerin dahi kalplerinde yaşıyorsa inanıyorum ki ben de hemşerilerimin gönlünde yer edeceğim” dedi.







Hikmet Şahin, düzenlediği basın toplantısında, halkın teveccühüyle göreve geldiği 28 Mart 2004'ten bu yana büyük bir onurla Bursa'ya Büyükşehir Belediye başkanı olarak hizmet verdiğini söyledi.



Görevini başarıyla yapmanın verdiği huzurla beş yıl sonra ‘alnı ak, başı dik’ bir şekilde halkın ve basının huzurunda olduğunu ifade eden Şahin, Bursa'da 5 yılda iz bırakan eserlere imza attığının taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği bir gerçek olduğunu savundu.



Şahin, projelerle yıllardır kangren haline gelen sorunlara neşter vurduklarını ve sonuçta Bursa'nın belediyecilik hizmetlerinin en başarılı olduğu kentler arasına girdiğini belirtti.



Kadrolarda ve çalışmalarda hiçbir zaman partizanca davranmadığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: “1 Nisan 2004'te Erdoğan Bilenser'den görevi devralırken yaptığım konuşmada, 'Bugün itibarıyla parti rozetimizi çıkararak, herkesin başkanı olacağım. Sadece bana oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de başkanı olacağım' diye söz vermiştim. Hemşerilerime verdiğim sözü hiçbir zaman unutmadım. Muhalefetin de içinde bulunduğu ilçeler ve beldelerde yaptığımız yatırımlar, hizmete siyaset bulaştırmadığımızın en güzel kanıtıdır.





Burada uyum içinde çalıştığımız Mustafa Bozbey ve Erol Demirhisar ve belde belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 20 Aralık 2008 Cumartesi günü bazı hizmetlerimizin açılışı için Şehreküstü'nde düzenlenen törende de bireysel çıkarlar için değil, kamu ve toplum yararına çalıştığımı söyledim. Liyakatine inandığım ve güvendiğim ekip arkadaşlarımla yasaların ve mevzuatın öngördüğü çerçevede çalıştık. Toplum yararına olmayan, sadece belli kişilere ve kesimlere rant sağlayacak talepler karşısında eğilmedik, 'İtaat et, rahat et' düşüncesine kapılmadık. Belediyeciliği lafla zaman kaybederek değil, projelerimle somut eserler ortaya koyarak yapmaya özen gösterdim. Ben Bursa sevdası ve insan sevgisiyle kendimi bu şehrin hizmetkarı olarak kabul ettim.”



Şahin, bugünlerin geçeceğini, ama ortaya koyduğu eserlerin uzun yıllar hemşehrilerine hizmet edeceğini ve kendisinin de bu hizmetlerle anılacağını söyledi.



“Güneş balçıkla sıvanmaz”



Bursa'nın uzun yıllar hak ettiği belediyecilik hizmetlerini Hikmet Şahin döneminde aldığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Dün bazı belediye başkan adaylarının açıklandığı törende sayın başbakanımızın eserlerimizden övgüyle bahsetmesi ve şahsımı 'Bursa'nın çehresini değiştiren başkan' olarak lanse etmesine rağmen bakan ve bazı milletvekilleri tarafından adaylığımın engellenmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Her alandaki hizmetlerimizi halkımız takdirle anlatıyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. İnsan hayatında iz bırakan eserlerimizle halkımızın huzurundayız. Milletimiz, hizmet edeni unutmaz. Darağacına çekilen rahmetli Menderes unutulmayıp, nasıl bugün genç nesillerin dahi kalplerinde yaşıyorsa inanıyorum ki ben de hemşehrilerimin gönlünde yer edeceğim. Bursalı hemşehrilerimin bana bugüne kadar gösterdiği ilgi, destek ve teveccühe teşekkür ediyorum.”



Hikmet Şahin, bir gazetecinin “Açıklamanız bir veda konuşması olarak değerlendirilebilir mi?” sorusu üzerine henüz net bir şey söylemenin uygun olmayacağını belirtti.



“Kırgın olduğum insanlar var”



“Başka bir partiden aday olmayı düşünüyor musunuz? Bazıları sizin için 'denizden geçiyor, derede boğuluyor?' diyor. Siz hangisinde boğuldunuz?” sorusunu ise Şahin, şöyle cevaplandırdı: “Sanıyorum derede boğulduk. Vaziyet onu gösteriyor. Benim için denizde, okyanusta hizmet vermek önemliydi. Ama şunu unutmayalım ki engin deniz, fırtınalara dayanaklıdır. Aile çevremle görüşmeden bir karar vermem doğru olmaz. Şu an için herhangi bir karar vermiş değilim. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını ihsan etsin inşallah.”



Şahin, “Parti teşkilatına bir mesajınız var mı?” yönündeki soruya, “Ben camiayı seviyorum. Herkesi seviyorum, herkesi kucaklıyorum. Gönlümün kırgın olduğu insanlar var. Onu ifade edeyim. Kalbim kırık. Her şeyi Bursa halkının takdirine bırakıyorum” yanıtını verdi.



“Menderes'i örnek vermenizi, Demokrat Parti'ye geçeceğinize dair bir işaret olarak mı algılamamız gerekiyor? Diğer adayları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine, Şahin şöyle konuştu:“Adaylar üzerinde yorum yapmak istemiyorum. Çok şık düşmez. Şunu ifade edeyim ki 29 Martta yapılacak olan seçimler, çok heyecanlı, güzel, demokrasi şöleni şeklinde geçecektir. Onu görüyorum. Tekrar aynısını söylüyorum. Allah hakkımızda hayırlısı ihsan etsin. Allah, rahmetli Menderes'i nur içinde yatırsın. Unutuldu mu bu memlekette? Unutulmadı. Nice belediye başkanları eserler yaptı. Unutuldu mu? Unutulmadı. Kemal Bengü, partisi tarafından benim uğratıldığım duruma uğratıldı. Unutuldu mu? Unutulmadığı gibi bu halk yine kendisine görev de verdi. Eserler ortaya koyanlar unutulmuyor.”