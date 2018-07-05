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Menbiç'te yürüyüş sırasında patlama

DİYARBAKIR, (DHA)-  SURİYE'nin kuzey batısındaki Menbiç kentinde düzenlenen yürüyüş sırasında meydana gelen patalmada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

05 Temmuz 2018 16:06

DİYARBAKIR, (DHA)-  SURİYE\'nin kuzey batısındaki Menbiç kentinde düzenlenen yürüyüş sırasında meydana gelen patalmada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
PKK/YPG varlığı nedeniyle Türkiye ile ABD arasında bir süre öncesine kadar gerilim kaynağı olan, ardından varılan mutabakat gereği Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin devriye görevine başladığı Menbiç kentinde bugün sabah saetlerinde El-Heye Mahallesi\'nde düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Korku ve paniğe neden olan patlamada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, patlama ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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