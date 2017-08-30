Menbiç'te muhaliflerden koalisyon güçlerine ateş

ABD'nin öncülük ettiği koalisyon güçlerine Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler tarafından Menbiç yakınlarında ateş açıldığı açıklandı.

Açıklama, koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Ryan Dillon'dan geldi. Dillon, "Güçlerimize ateş açıldı, bu ateşe cevap verildi ve ardından güvenli bir bölgeye geçildi" diye konuştu.

Olayın ardından koalisyon güçlerinin Türkiye ile irtibata geçtiği de belirtildi. Dillon, Türkiye'nin destek verdiği Suriyeli muhaliflerin koalisyon güçlerine ateş açmasının "kabul edilemez" olduğunu Türkiye'ye ilettiklerini söyledi.

"Kendimizi korumaya hazırız"

Bölgede devriye gezen güçlere son iki hafta içerisinde birçok kez ateş açıldığını belirten Dillon, "Türk mevkidaşlarımıza devriye gezmeyi sürdüreceğimizi ve kendimizi korumaya her zaman hazır olduğumuzu ilettik" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, aralarında YPG'nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri bulunuyor.

Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Menbiç, Suriye Demokratik Güçleri tarafından geçtiğimiz yıl IŞİD'den temizlenmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriyeli muhalif gruplarla düzenlediği Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'ın Şubat ayında IŞİD'den alınmasının ardından Türkiye, yeni hedefin Menbiç olduğunu açıklamıştı. Ancak, Fırat Kalkanı operasyonu Mart ayında sona erdirilmişti.

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Reuters, ÖA/CÖ